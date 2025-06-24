Український лідер зазначив, що обидві команди вже працюють над тим, щоб ці переговори відбулись.

Президент України Володимир Зеленський планує зустрітися з лідером США Дональдом Трампом на полях саміту НАТО, який відбудеться 24–25 червня 2025 року Гаазі (Нідерланди).

Про це Зеленський сказав в інтерв'ю Sky News. За його словами, команди обох лідерів наразі працюють над організацією цієї зустрічі.

"Так, я планую (зустрітися з Трампом - УНІАН). Я не знаю, що буде, якщо бути відвертим. Команди працюють над цим. Так, ми збираємося зустрітися", - повідомив Зеленський.

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Відповідаючи на питання журналіста, чи відчуває Зеленський, що Трамп має кращі стосунки з Путіним, ніж з ним, президент України зазначив, що тут не все так просто.

"Це дуже складне питання. Я правда не знаю, які стосунки Трамп має з Путіним. Я думаю, те що я знаю, і медіа знають, є різні сигнали про це, і я впевнений, що президент Трамп розуміє, що українці є союзниками Америки. І справжній екзистенційний ворог Америки це Росія. Вони ніколи не будуть друзями. Воно можуть бути партнерами на короткий час, але друзями не можуть", - заявив Зеленський.

При цьому Зеленський додав, що йому б дуже хотілось би, щоб той підхід, який зараз Трамп застосовує у відносинах з РФ в публічній площині, були лише шляхом до того, щоб змусити Путіна сісти за стіл переговорів та закінчити війну: "Будемо на це сподіватись".

Саміт НАТО-2025: що потрібно знати

Як повідомляв УНІАН, саміт НАТО 2025 року проходить 24–25 червня в Гаазі, Нідерланди. Україна не є членом Альянсу, але бере участь у форматі партнерства. Основна увага приділяється зростанню оборонних витрат країн-членів до 5% ВВП, посиленню підтримки Києва, зокрема у сфері ППО, логістики та кібербезпеки.

Обговорюються перспективи довгострокового фінансування ЗСУ та створення окремого фонду для України. Попри запрошення, президент Зеленський не бере участі у закритій частині лідерського саміту, що викликало дискусії.

У підсумковій декларації цьогорічного саміту Україну згадувати не планують, а Росію знову назвуть довгостроковою загрозою.

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