Президент наголосив, що війна повинна завершитись перемогою "адекватності", а не замороженням конфлікту.

Припинення вогню - це нічия у війні. У випадку з Росією, яка має намір окупувати Україну, це лише шлях до тимчасового заморожування війни. Про це заявив президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю Sky News.

Відповідаючи на питання, чи прийшов час піти на компроміс з правителем Росії Володимиром Путіним, Зеленський відповів:

"У будь-якому випадку припинення вогню - це нічия, ні перемога, ні програш. Це тимчасове заморожування де-факто, і це вже компроміс обох сторін. Обидві сторони цієї війни мають абсолютно різні цілі. Росіяни мають намір нас окупувати. І вони відкрито про це заявляють. Українці мають намір їх запинити, для нас це війна за незалежність".

На уточнююче питання, чи готовий Зеленський зараз піти на вимоги Путіни, щоб зупинити війну, він відповів негативно.

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"Ні. Передусім ми стоїмо на проведенні діалогу. Ми підтримуємо безумовне припинення вогню. Ми підтримуємо ідею, що ми маємо зустрітися, поговорити і зрозуміти, чи є та чи можливий реальний компроміс. І чи є реальний спосіб зупинити війну. Це важливо, адже після такої зустрічі, проговорення треба шукати якийсь вихід", - поясни він.

Зеленський наголосив, що Україна і Росія мають різні цінності та різне бачення світу, але він переконаний, що має перемогти "адекватність". Також він зауважив, що Путін хоче не просто території України, але й поступово знищити її ідентичність.

Російський диктатор, на думку Зеленського, розраховує на повільну окупацію України, на зменшення європейської допомоги і повний вихід США з цієї війни. Також він чекає скасування санкцій.

Щоб протистояти Путіну, Україна разом з партнерами мають використовувати стратегію тиску - політичними санкціями та далекобійною зброєю, додав український лідер.

Вимоги Росії на переговорах про мир

Як повідомляв УНІАН, Росія висунула серію максималістських вимог, які фактично прирівнюються до капітуляції України:

Визнання захоплених територій – Кремль наполягає на визнанні російської анексії Криму, а також чотирьох регіонів — Донецк, Луганськ, Запоріжжя, Херсон — включно з непідконтрольними частинами.

Відмова від НАТО – Україна має відмовитися від вступу до Альянсу та засвідчити нейтральний статус.

Демілітаризація – обмеження чисельності Збройних сил України, повна заборона на іноземні бази і війська, зупинка мобілізацій і західної військової підтримки.

Зняття санкцій і розмороження активів – Росія вимагає вивільнення заморожених центральним банком активів та зняття значної частини західних санкцій.

Політичні обмеження в Україні – проведення виборів у стислі терміни, офіційний статус російської мови, заборона "націоналістичних груп", гарантії безпеки та прав російськомовних громадян.

Кремлівський меморандум також пропонує два варіанти припинення вогню: військове відведення із південно-східних областей або "пакетна угода" зі зупинкою мобілізації й доставки західної зброї.

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