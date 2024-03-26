Молода людина віком від 18 до 24 років самостійно обиратиме, коли їй пройти цю базову службу – у будь-який з цих років свого життя.

Комітет Верховної Ради з питань нацбезпеки та оборони відхилив пропозиції, за якими молоді люди від 18 років могли б бути мобілізовані.

Як повідомив нардеп від Слуги народу, член комітету Федір Веніславський у коментарі LIGA.net, комітет відхилив пропозиції щодо проходження базової військової служби молодими людьми віком від 18 до 24 років за їх вибором упродовж будь-якого часу, окрім часу воєнного стану.

Якби ця пропозиція була підтримана, це означало б, що молоді люди віком від 18 років після проходження базової військової служби отримали б статус військовозобов'язаних і могли бути мобілізовані до ЗСУ під час воєнного стану.

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Відтак, пояснив нардеп, молода людина віком від 18 до 24 років самостійно обиратиме, коли їй пройти цю базову службу – у будь-який з цих років свого життя.

Веніславський також відповів, чи зможуть призвати людину, яка не здобуває вищу освіту, але пройшла цю підготовку й отримала військовий фах до 25 років. За його словами, якщо людина свідомо пішла на базову військову службу в 18-19 років, то після її проходження вона стає військовозобов'язаною й може бути мобілізованою.

Якщо людина добровільно не пішла до 24 років на цю службу, то її призивають та направляють примусово на базову військову службу, й до 25 років вона стає військовозобов'язаною, зазначив він.

Нардеп від СН Юрій Здебський повідомив LIGA.net, що відхилені пропозиції стосувалися саме призовників, які не навчаються у вишах.

"Ніхто не планує хлопців до 25 років призивати. Тільки за їх особистим бажанням", - сказав він.

Мобілізація в Україні: останні новини

Член комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки й нардеп від "Слуги народу" Федір Веніславський заявив, що за два роки повномасштабної війни понад 8 тисяч мобілізованих так і не були на передовій.

Раніше він запевнив, що про зниження віку, з якого людина може бути призвана на військову службу за мобілізацією, нижче позначки в 25 років, наразі не йдеться. За його словами, ці дискусії не ініціюються і не точаться на жодному рівні.

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