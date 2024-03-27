Військовозобов’язані самі мають прибувати в центри, а не щоб Україна за ними бігала.

Верховна рада України свідомо затримує ухвалення закону про мобілізацію, сказав заступник начальника Івано-Франківського обласного територіального центру комплектування і соціальної підтримки Роман Боднар в інтерв'ю "Західному кур'єру".

"Очевидно, що десь є свідоме затягування прийняття цього закону, бо на зміни ми чекаємо ще від липня 2022 року. Закон непопулярний, а депутати ВРУ це, першою чергою, політики.Наше головне очікування дуже банальне - військовозобов’язані самі мають прибувати в центри комплектування, а не ми за ними бігати", - вважає Бондар.

За його словами, в ТЦК очікують, що після ухвалення закону про мобілізацію, питання про самостійне прибуття в ТЦК для уточнення даних буде врегульовано.

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"Зараз у законі прописано, що цей процес відбувається тільки за викликом ТЦК. Це і провокує "біганину", конфлікти та всі інші непорозуміння. Через брак інформації виникають казуси з призовом обмежено мобільних громадян, померлих і так далі. Так само відбувається і з громадянами, які у мирний час виїжджали за кордон на термін понад три місяці", - каже Бондар.

Він пояснив, що такі люди не подали відповідну заву в ТЦК, то ж центри комплектування не мають актуальної інформації про перебування таких чоловіків і оголошують їх у розшук у разі ігнорування повістки.

"В зв’язку з цим можуть виникнути такі неприємні моменти, коли людина, яка дійсно має право на відстрочку, але не подала ці дані до ТЦК, при виїзді за кордон пред’являє документи, приміром, на батьківство трьох дітей. А людині кажуть: "Все гаразд, але ви знаходитесь в розшуку. Вам необхідно уточнити дані"", - пояснює Бондар.

Він також зазначив, що станом на кінець минулого року, лише в Івано-Франківській області в розшуку знаходяться 36 тисяч військовозобов'язаних. Ще три тисячі оголосили в розшук цього року.

"Наголошую, зараз у нас обов’язкова явка до ТЦК за викликом. Цей виклик може здійснюватися в будь-який спосіб. Якщо людина думає, що не буде підписувати повістку і таким чином ухилиться, це не так. Зараз у нас працює відео фіксація за допомогою бодікамер, відбувається складання протоколу про відмову від підписання і так далі", - підсумував представник ТЦК.

Закон про мобілізацію - останні новини

Напередодні комітет Верховної Ради з питань нацбезпеки та оборони відхилив пропозиції, за якими молоді люди від 18 років могли б бути мобілізовані.

Крім того, із законопроекту прибрали можливість отримання броні від мобілізації для адвокатів. Відповідні правки профільний комітет Ради розглянув 26 березня. В той день Рада розглянула 710 правок та зупинилася на 2815 правці, уточнювала нардепка Ірина Фріз.

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