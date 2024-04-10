У Часовому Яру військ супротивника немає, підкреслив спікер оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця".

Триває війна в Україні, і російським загарбникам не вдалося підійти до околиць міста Часів Яр (Донецька область).

Це місто знаходиться під контролем Збройних сил України та інших підрозділів Сил оборони нашої держави, розповів підполковник, спікер оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Назар Волошин в ефірі каналу "Еспресо".

За його словами, населений пункт намагалися штурмувати мікрогрупи супротивника на бронетехніці, і захисники української держави їх відкинули. "Місто контролюють підрозділи ЗСУ й Сил оборони. Російських військ у місті та околицях немає…", - підкреслив офіцер.

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У центрі уваги Часів Яр - обстріл та атаки з боку росіян

Увечері 10 квітня Генштаб ЗСУ повідомив, що російські окупанти упродовж доби з мінометів та артилерії били по низці населених пунктів у Донецькій області, зокрема, по Часовому Яру. У Генштабі також поділилися, що на околицях міста супротивники намагалися покращити тактичне положення, і атаки було відбито.

На початку березня британська розвідка повідомила, що супротивники хочуть взяти під контроль Часів Яр. За її відомостями, загарбники тоді не мали змоги провести на місто повномасштабний наступ.

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