Аналітики розвідки оцінили, чи зможуть загарбники досягти цієї цілі в найближчому майбутньому.

Загарбницькі російські сили наразі нездатні провести повномаштабний наступ на місто Часів Яр, яке знаходиться на захід від окупованого Бахмута.

Про це повідомляє Міністерство оборони Великобританії у мережі X (Twitter), посилаючись на дані розвідки. Зокрема, постійні атаки російських сил спрямовані на розширення контролю довкола міста Бахмут, яке Росія захопила у березні 2023 року. Загарбницькі війська просунулися для окупації східних частин села Іванівське та атакують українські позиції у Богданівці.

При цьому, майже напевно, що на цьому напрямку терміновою операційною ціллю РФ є захоплення міста Часів Яр, яке розташоване за 5 км від лінії фронту.

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"Незважаючи на деякі поступові тактичні здобутки, вкрай малоймовірно, що російські сили наразі здатні спробувати повномаштабний штурм міста", - повідомляє розвідка.

Війна в Україні: новини

Військовий експерт, керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко вважає, що напрямок просування на Часів Яр важливий для окупантів тим, аби спочатку просуватися на Костянтинівку, а далі - у бік Слов'янська і Краматорська.

Експерт додав, що Сили оборони України на цьому напрямку рятують висоти, але виклики при цьому залишаються серйозними. На цьому напрямку актуальна проблема з відсутністю зброї, артилерії та мін.

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