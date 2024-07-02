Чи відправила КНДР інженерні війська на Донбас: у Пентагоні відповіли

Наразі нема ознак переміщення північнокорейських підрозділів в РФ чи в Україну.

Сполучені Штати наразі не бачать ознак відправлення інженерних військ з Північної Кореї до Росії чи на окуповані території України.

Про це заявила заступниця речника Міністерства оборони США Сабріна Сінгх заявила під час брифінгу у понеділок, 1 липня. Втім, США уважно стежать за ситуацією.

"Я не маю нічого для вас з цього приводу. Ми, безумовно, знаємо, що Північна Корея підтримує зусилля Росії в Україні, надаючи їй різну військову підтримку, але я не маю жодної інформації про конкретні війська, які зараз направляються в Росію", - сказала Сінгх.

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КНДР відправить війська в Україну

Як повідомляв УНІАН, Північна Корея відправить будівельні та інженерні війська на окуповані території Донецької області. Корейці будуть нібито виконувати "відновлювальні роботи".

Південнокорейський телеканал TV Chosun сповістив, що КНДР готується до відправлення великомасштабних інженерних сил на Донбас вже в липні.

Журналісти посилаються на південнокорейського урядовця. Сили армії КНДР нібито допоможуть окупантам відновити інфраструктуру в окупованому Донецьку.

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк різко відреагував на ці повідомлення.

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