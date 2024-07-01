За його словами, мирний саміт змусив Путіна шукати союзників.

Кремлівський правитель Путін прилетів до Північної Кореї через політичну ізоляцію та нестачу артилерійських снарядів. Цей візит став "виделкою в очі" Сі Цзіньпіну.

Таку думку висловив президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю колумністці The Philadelphia Inquirer Труді Рубін. "Він ризикує відносинами з Китаєм через брак снарядів. І це гарний сигнал для наших воїнів був - не все так добре на полі бою у Росії", - сказав він.

За його даними, у запасах Пхеньяну є близько 5 мільйонів артилерійських снарядів, але навіть ця кількість менша за ту, які російська загарбницька армія використала впродовж року.

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"Це говорить про те, що все вони йому дати не можуть, бо їм потрібні запаси. Але є й розуміння для всіх партнерів, що давайте не будемо говорити про довгу війну, бо в нього сил немає. Ми не маємо бажання в Україні, а у нього бажання є, у нього немає сил", - додав президент.

Візит Путіна до КНДР

Як повідомляв УНІАН, 18 червня Путін вперше за 24 роки прибув до Північної Кореї, де підписав з Кім Чен Ином договір про стратегічне партнерство.

Аналітики вважають, що такий союз може мати наслідки далеко за межами поля бою в Україні, оскільки він тримається на спільній ворожості до Заходу.

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