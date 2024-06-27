КНДР посилає інженерні війська на Донбас: Подоляк різко відреагував

Радник голови ОП наголосив, що відсутність реакції ООН на ситуацію, що склалася, веде до "справедливого фіналу".

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк відреагував на повідомлення про те, що Північна Корея відправить інженерні війська на окуповані території Донбасу.

Як заявив Подоляк у Telegram, КНДР "спокійно вийшла з-під світових санкцій" і активно займається військовою співпрацею з РФ. А тепер країна зібралася "прямо посилати спеціальні інженерні війська для участі безпосередньо у війні проти України на боці агресора".

"І? А нічого. Тиша. Замість відповідної реакції, ООН запрошує на "миротворчий саміт"... міністра внутрішніх справ РФ Колокольцева, який перебуває під "жорсткими" персональними санкціями, щоб обговорити публічно "миротворчість" і ще раз сказати нейтральним країнам, що "нападати на інші суверенітети, убивати масово цивільних – чудово, правильно". Саме це – демонстративне ігнорування прямої участі Північної Кореї у війні на боці Рф і запрошення авторів геноцидної війни на саміти – веде до справедливого фіналу (сарказм)", - заявив Подоляк. Відео дня

Він також зазначив, що "потрібно більше інвестувати в ООН і чекати на ефективність", додавши, що це "повторний сарказм".

КНДР відправляє війська в Україну

Як повідомляв УНІАН, Північна Корея відправить будівельні та інженерні війська на окуповані території Донецької області. Корейці будуть нібито виконувати "відновлювальні роботи".

Південнокорейський телеканал TV Chosun сповістив, що КНДР готується до відправлення великомасштабних інженерних сил на Донбас вже в липні.

Журналісти посилаються на південнокорейського урядовця. Сили армії КНДР нібито допоможуть окупантам відновити інфраструктуру в окупованому Донецьку.

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