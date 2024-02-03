Армія РФ застосувала проти Збройних сил України на Таврійському напрямку "диявольську" цифру 666.

Саме стільки разів з артилерії ворог вдарив по позиціях українців, уточнив командувач військами "Таврія" Олександр Тарнавський. На додачу Росія завдала 37 авіаударів.

Загалом за добу між ворогом та армією України відбулося 55 бойових зіткнень. Українське військо стійко тримає удар, за останні 24 години було знищено 382 військових РФ та 30 одиниць військової техніки, заявив Тарнавський.

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"Зокрема, 4 танки, 5 ББМ, 6 артсистем, 14 автомобілів та 1 одиниця спеціальної техніки. Також українські сили оборони знищили 2 склади боєприпасів ворога", - додав він.

І це не враховуючи БпЛА різних типів, уточнив генерал. Їх було знищено/пошкоджено 140 одиниць.

Чому цифру 666 називають "числом звіра"

У Біблії числу 666 приділяють особливе значення. Вважається, що під ним приховано ім'я звіра Апокаліпсиса - персонажа останньої книги Нового Завіту. Тому потрійну комбінацію числа 6 часто ототожнюють з дияволом, зазначає wikipedia.

Загальні втрати армії Росії - нова статистика

Зранку Генштаб ЗСУ уточнив, що протягом останньої доби вдалося ліквідувати 880 солдатів Росії - йдеться про загальну статистику "двохсотих" ворогів з різних напрямків фронту, яку оновлює відомство кожного ранку.

Таким чином, станом на ранок 3 лютого Росія вбила, відправивши на загарбницьку війну в Україну, 387 940 російських чоловіків. Також є позитивна статистика щодо знищеної техніки.

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