За минулу добу українські захисники знищили 880 російських загарбникв.
За даними Генерального штабу Збройних сил України, з початку повномасштабного вторгнення загальні бойові втрати противника склали близько 387 940 окупантів.
Також знищено чимало ворожої техніки:
танків ‒ 6341 (+10 за минулу добу);
бойових броньованих машин ‒ 11805 (+13);
артилерійських систем – 9300 (+26);
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 7161 (+15);
РСЗВ – 979 (+1);
автомобільної техніки та автоцистерн – 12352 (+36);
спеціальна техніка ‒ 1473 (+3).
Від початку повномасштабного вторгнення також знищено 663 ворожі засоби ППО, 332 літаки, 324 гелікоптери, 1847 крилатих ракет, 24 кораблі/катери, один підводний човен.
Сьогодні вночі окупанти знову атакували Україну з повітря
Російські окупаційні війська запустили 14 ударних дронів типу "Shahed-136/131" з двох напрямків: російського Приморсько-Ахтарська та з території окупованої Чауди. Крім того, ворог атакував Україну двома керованими авіаційними ракетами Х-59 з Бєлгородської області РФ.
Як і минулої ночі, значну частину "шахедів" росіяни спрямували по об’єктах енергетичної інфраструктури на Дніпропетровщині.
Українська ППО знищила 9 ворожих БпЛА у межах Дніпропетровської, Одеської, Миколаївської та Житомирської областей.