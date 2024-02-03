Також знищено зокрема 10 танків, 13 ББМ та 26 артсистем ворога.

За минулу добу українські захисники знищили 880 російських загарбникв.

За даними Генерального штабу Збройних сил України, з початку повномасштабного вторгнення загальні бойові втрати противника склали близько 387 940 окупантів.

Також знищено чимало ворожої техніки:

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танків ‒ 6341 (+10 за минулу добу);

бойових броньованих машин ‒ 11805 (+13);

артилерійських систем – 9300 (+26);

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 7161 (+15);

РСЗВ – 979 (+1);

автомобільної техніки та автоцистерн – 12352 (+36);

спеціальна техніка ‒ 1473 (+3).

Від початку повномасштабного вторгнення також знищено 663 ворожі засоби ППО, 332 літаки, 324 гелікоптери, 1847 крилатих ракет, 24 кораблі/катери, один підводний човен.

Сьогодні вночі окупанти знову атакували Україну з повітря

Російські окупаційні війська запустили 14 ударних дронів типу "Shahed-136/131" з двох напрямків: російського Приморсько-Ахтарська та з території окупованої Чауди. Крім того, ворог атакував Україну двома керованими авіаційними ракетами Х-59 з Бєлгородської області РФ.

Як і минулої ночі, значну частину "шахедів" росіяни спрямували по об’єктах енергетичної інфраструктури на Дніпропетровщині.

Українська ППО знищила 9 ворожих БпЛА у межах Дніпропетровської, Одеської, Миколаївської та Житомирської областей.

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