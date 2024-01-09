Минулої доби українські захисники ліквідували 375 загарбників.

На Таврійському напрямку за минулу добу, 8 січня, десятеро російських загарбників взято у полон.

Як йдеться в Оперативній інформації від Об’єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку у соціальній мережі Facebook, загалом ворог завдав 5 ракетних ударів, провів 37 бойових зіткнень та здійснив 452 артилерійські обстріли.

Так, на Авдіївському напрямку українські захисники та захисниці продовжують стримувати ворога, який не полишає спроб оточити Авдіївку. Українські воїни та воїнки стійко тримають оборону, завдаючи окупантам значних втрат.

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"Сили оборони протягом минулої доби відбили 3 атаки противника поблизу Авдіївки, Сєверного, Тоненького та ще 15 атак неподалік Первомайського та Невельського Донецької області", - йдеться у зведенні.

Крім того, на Мар’їнському напрямку Сили оборони продовжують стримувати загарбників в районах Георгіївки та Новомихайлівки Донецької області, де відбито 12 атак.

На Запорізькому напрямку Сили оборони відбили 7 атак противника південніше Червоного, західніше Вербового та північніше Новопрокопівки.

"Загальні втрати ворога склали 375 осіб. Знову майже 10 окупантів здалися в полон", - відзначається у зведенні.

Загальні втрати ворога у військовій техніці склали 21 одиницю. Зокрема, 2 танки, 5 бойові броньовані машини, 1 артилерійська система, 1 СПГ (АГС), 9 БпЛА, 2 автомобілі та 1 одиницю спецтехніки.

Як уточнив бригадний генерал, командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський у Telegram, за три останні дні у полон вдалося взяти майже 30 окупантів.

Війна в Україні - новини з фронту

Як повідомляв УНІАН, минулої доби на півдні України російські загарбники не застосовували авіацію й ударні дрони, а штурмові дії знову повернули на позначку 10+.

Загальні втрати РФ на 9 січня 2024 року становлять приблизно 365 990 окупантів. Збройні сили України минулої доби, 8 січня, ліквідували ще 820 російських окупантів.

Мобілізовані окупанти з Іркутської області РФ пригрозили меру свого міста. Чиновник обдурив їх і не надіслав на фронт обіцяні тепловізори.

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