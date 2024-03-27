В Повітряних силах не виключають, що ворог міг робити експеримент або в нього почалася нестача ракет.

Застосування Росією для удару по Україні, ймовірно, гіперзвукових ракет "Циркон" може означати, що у ворога є дефіцит інших типів ракет. Про це сказав речник Повітряних Сил України Ілля Євлаш в ефірі "Радіо Свобода".

Також він не виключає, що це міг бути експеримент для перевірки української системи ППО.

Євлаш зазначив, що на сьогодні немає ще остаточного підтвердження, що це саме ракети "Циркон" були використані для удару по Україні. За його словами, науково-дослідний експертний центр встановлює, чи справді під час останніх атак по Україні Росія застосувала саме цю ракету, а після остаточного висновку можна буде сказати, який це тип був пускової установки.

Відео дня

"Те, що вони їх застосовують, найімовірніше, свідчить про те, що в них вже є дефіцит зброї, інакше вони б їх не запускали. Взагалі цей тип ракет є протикорабельним, і він застосовується лише в окремих випадках, використовуючи різні пускові установки, типу "Бастіон", "Бал". Однак ми можемо сказати про те, що, якби в них, наприклад, було достатньо іншого типу ракет – крилатих ракет "Калібрів", "Іскандерів" та інших, то вони б застосовували їх", - наголосив Євлаш. За його словами, ракета "Циркон" є досить складна, дорога і потужна ракета.

Євлаш не виключає, що ці ракети могли бути запущені "як і певний експеримент". "Щоб перевірити нашу систему ППО, де, що і як захищено, що як прикрито, аби в подальшому вже використовувати це під час планування їхніх наступних повітряних атак", – додав він.

Росія накопичила у Криму ракети "Циркон" - що відомо

Як повідомляв УНІАН, керівник об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк зазначила, що Росія може продовжити точковий терор ракетами підвищенної дальності "Циркон", які вона тримає в окупованому Криму.

Вона зазначає, що використання таких ракет як "Циркон" з підвищенною дальністю свідчить про те, що повітряна тривога при застосуванні балістики з півдня буде проголошуватися до Київщини, до північних регіонів.При цьому каже, що декілька десятків подібних ракет у ворога є в накопиченні на мілітарі хабі типу Крим. І ворог може продовжувати час від часу точковий терор з акцентом, в тому числі, на столицю

25 березня Росія завдала ракетного удару по Києву. Внаслідок атаки постраждали щонайменше 10 людей, фіксували масштабні руйнування.

Аналітики вважають, що удару було завдано найновішою російською ракетою ЗМ22 "Циркон", яку запускали і раніше по Києву -7 лютого.

Вас також можуть зацікавити новини: