У Криму російські загарбники час від часу здійснюють маневрування, зокрема береговими чи оперативно-тактичними ракетними комплексами.

Речниця Сил оборони півдня України Наталя Гуменюк зауважує, що російські окупанти вишукують способи, яким чином тиснути з найнесподіваніших напрямків і з використанням озброєння, яке ускладнюватиме роботу українських систем протиповітряної оборони.

Про це вона сказала в ефірі телемарафону, відповідаючи на запитання щодо того, мережею шириться її заява про те, що начебто Росія готує масштабний ракетний удар, про накопичення "Цирконів" у Криму, тож чи дійсно це так, і яка ситуація станом на ранок.

"Власне, створено певний ажіотаж за допомогою засобів масової інформації. Насправді, розмова була про те, що ворог може завдавати такі удари, і це треба враховувати. Практику ми вже бачили", - зазначила вона.

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Гуменюк зауважила, що "удар по Києву балістикою з Криму" - це означає, що ворог вишукує способи, яким чином тиснути з найнесподіваніших напрямків і з використанням озброєння, яке буде ускладнювати роботу наших систем протиповітряної оборони.

"Ми говоримо про те, що усвідомлюємо, які види озброєння ворог готовий застосувати, що він не зупиняється в модернізації свого озброєння, що він намагається вишукати способи тиску на населення України фактично на всій її території, не лише на прифронтових", - пояснила речниця.

Також на запитання щодо того, чи відзначається зараз якийсь рух на території тимчасово окупованого Криму, пересування балістичних комплексів чи виведення флоту, Гуменюк зазначила, що "з флотом у них все дещо спокійніше".

"Вони знаходяться в пунктах базування і в акваторію на відкриті морські простори, в акваторію Чорного і Азовського морів, не виходять останнім часом, побоюючись тих загроз, які для них стають все більш реальними", - сказала вона.

Крім того, речниця додала, що маневрування іншими засобами озброєння, зокрема береговими чи оперативно-тактичними ракетними комплексами ворог час від часу здійснює.

"Ми відстежуємо цю ситуацію. Відповідно до цього і відбувається попередження про небезпеку застосування балістичного озброєння", - додала Гуменюк і зауважила, що є розуміння того, що окупанти вишукуватимуть і інші засоби точкових ракетних ударів.

Росія накопичила у Криму ракети "Циркон" - що відомо

Як повідомляв УНІАН, раніше Гуменюк зазначила, що Росія може продовжити точковий терор ракетами підвищеної дальності "Циркон", які вона тримає в окупованому Криму. "Ми розуміємо, що для ворога пріоритетним залишається спосіб терористичного тиску", - сказала вона.

Гуменюк зазначила, що зазвичай загроза балістичного озброєння з півдня поширюється на південні та південно-східні регіони, однак застосування окупантами ракет типу "Циркон" змінює це.

"Досвід цієї пори показав, що використання таких ракет як "Циркон" з підвищеною дальністю свідчить про те, що повітряна тривога при застосуванні балістики з півдня буде проголошуватися до Київщини, до північних регіонів. Маємо розуміти, що декілька десятків подібних ракет у ворога є в накопиченні на мілітарі хабі типу Крим. І він може продовжувати час від часу точковий терор з акцентом, в тому числі, на столицю", - зауважила речниця.

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