Мова йде про декілька десятків подібних ракет.

Росія може продовжити точковий терор ракетами підвищенної дальності "Циркон", які вона тримає в окупованому Криму.

Про це розповіла керівник об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк в ефірі інформаційного телемарафону. "Ми розуміємо, що для ворога приорітетним залишається спосіб терористичного тиску", - сказала вона.

Гуменюк зазначила, що зазвичай загроза балістичного озброєння з півдня поширюється на південні та південно-східні регіони, однак застосування окупантами ракет типу "Циркон" змінює це.

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"Досвід цієї пори показав, що використання таких ракет як "Циркон" з підвищенною дальністю свідчить про те, що повітряна тривога при застосуванні балістики з півдня буде проголошуватися до Київщини, до північних регіонів. Маємо розуміти, що декілька десятків подібних ракет у ворога є в накопиченні на мілітарі хабі типу Крим. І він може продовжувати час від часу точковий терор з акцентом, в тому числі, на столицю", - додала вона.

Обстріл Києва "Цирконом": що відомо

Як повідомляв УНІАН, 25 березня російські загарбники завдали ракетного удару по Києву. Внаслідок атаки постраждали щонайменше 10 людей, фіксували масштабні руйнування.

Аналітики вважають, що удару було завдано найновішою російською ракетою ЗМ22 "Циркон". Раніше окупанти вже запускали "Циркон" по столиці, це сталося 7 лютого.

За словами майора запасу Нацгвардії Олексія Гетьмана, окупанти не могли встигнути виробити велику кількість таких ракет. На його думку, мова йде про щонайбільше 10 "Цирконів".

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