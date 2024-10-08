Лінія фронту стабілізована, запевнив полковник.

Бійці Збройних сил України не вийшли з міста Вугледар Донецької області значно раніше, щоб згодом не втратити й інші території.

Такою інформацією поділився новий командир 72-ї окремої механізованої бригади імені "Чорних запорожців" - полковнику Олександр Охріменко, в інтерв'ю "Главкому":

"Відповім щодо того, чому не залишили місто значно раніше. Якщо ми будемо залишати населені пункти, не давши потужного бою противнику, то за деякий час можемо опинитися невідомо на яких рубежах".

За словами офіцера, після призначення на посаду комбрига, він відпрацював рішення щодо поетапного виведення підрозділів із південної частини Вугледара і направив його вищому керівництву. "Рішення було оперативно затверджено, і я отримав бойовий наказ щодо поетапного виведення", - поділився Охріменко.

Полковник додав, що не все пішло за планом, оскільки росіяни встигли взяти під вогневий контроль фланги. "Перший етап виходу з міста був завершений, відтак частинами сил ми здійснили маневр для посилення південної та південно-східної околиці Вугледара. Але противник наростив зусилля і вийшов на рубежі з лівого флангу та взяв під вогневий контроль ті маршрути виходу, які були сплановані", - заявив він.

Охріменко підкреслив, що супротивника вдалося зупинити, лінія фронту стабілізована, і українські воїни працюють над тим, щоб не дозволити ворогам просунутися у бік Богоявленки.

"Сьогодні вранці (7 жовтня, - Ред.) противник здійснив штурмові дії зі східного напрямку, ми його зупинили. Знищено кілька бойових машин, противник зазнав втрат в особовому складі і наразі відмовився від подальших наступальних дій", - поділився комбриг.

Важливі новини - Вугледар у центрі уваги

Аналітики DeepState наприкінці вересня повідомили, що росіяни намагаються оточити Вугледар, і ситуація критична. Місто з серпня 2022 року захищали бійці 72-ї бригади ЗСУ. 28 вересня бригада отримала нового командира - замість Івана Вінніка нею почав керувати Олександр Охріменко.

2 жовтня Оперативно-стратегічне угруповання військ "Хортиця" повідомило, що наші захисники здійснили вихід з Вугледара. У мережі українське командування звинувачували у тому, що воно запізно дало наказ українським воїнам виходити з міста.

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