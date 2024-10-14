Наразі в Чорному морі перебувають дві субмарини РФ, які є носіями "Калібрів".

Військові кораблі РФ не можуть вплинути на перебіг бойових дій у Чорному морі. Ворог не намагається перекинути бойові одиниці з інших морів. Про це сказав речник ВМС ЗСУ, капітана 3-го рангу Дмитро Плетенчук в етері телемарафону.

Нагадаємо, у вересні у російських навчаннях "Океан-2024" нібито взяли участь близько 300 бойових одиниць росіян. Ці стратегічні навчання проводилися у Баренцевому, Балтійському, Середземному, Каспійському морях тощо.

Плетенчук зауважив, що на питання про те, яка кількість кораблів РФ є загрозою для України "більш професійно можуть відповісти колеги з розвідки. "Я можу тільки зазначити, що який би там не був ступінь готовності та яка б не була кількість одиниць, вплинути на перебіг бойових дій на нашому театрі це фактично не може. Навіть не зважаючи на те, що деякі одиниці вони (росіяни – УНІАН) могли б перекинути внутрішніми водами, вони цього робити не будуть", - сказав він.

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Він вважає, що перекидання додаткових кораблів з інших акваторій до Чорного моря не відбувається, через те, що окупанти "не можуть дати раду" навіть тим одиницям, які зараз перебувають у складі їхнього Чорноморського флоту. Як уточнив Плетенчук, це пов’язано з тим, що в Азово-Чорноморському регіоні ворожий флот фактично паралізований діями Сил оборони України.

"Що стосується інших акваторій, як, наприклад, Середземномор’я, звідти сюди вони так само не можуть потрапити", - запевняє речник. При цьому, за його словами, є суднохідний канал, яким можна теоретично перекинути певні бойові одиниці, зокрема, з Каспію, але окупанти його фактично не використовують.

"Так, вони можуть проводити різноманітні заходи, вважають себе потужною морською державою, але технологічно вони відстають від країн НАТО", - наголосив військовий.

За його даними, наразі в Чорному морі перебувають дві субмарини РФ, на борту яких є ракети типу "Калібр". Водночас за інформацією Плетенчука, ці підводні човни використовують певні задачі, які, ймовірно, не стосуються атак.

Він також розповів, що у Росії в пріоритеті залишається Керченський міст, для його захисту противник використовує максимальні ресурси, бо це - єдина артерія, яка поєднує тимчасово окупований Крим з РФ.

Ситуація в Чорному морі

Нещодавно після тривалої перерви в акваторії Чорного моря кілька днів перебували сім ракетоносіїв Чорноморського флоту РФ. На думку речника ВМС ЗСУ Дмитра Плетенчука, ворог розосереджує цінні бойові одиниці, бо побоюється удару по пункту базування у Новоросійську (РФ). Військовий пояснив, що росіяни між двох проблем, на їх погляд, обрали меншу. За його словами, з великою долею вірогідності це були заходи з розосередження корабельного складу з метою вивести його з-під удару - у зв'язку з цим противник вимушений виходити в море, де на нього чекають українські дрони.

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