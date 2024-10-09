Окупанти вже завели майже всі бойові одиниці до пункту базування, але на чергуванні залишаються два підводні човни.

Після тривалої перерви в акваторії Чорного моря кілька днів перебували сім ракетоносіїв Чорноморського флоту РФ – речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук припустив, що ворог розосереджує цінні бойові одиниці, бо побоюється удару по пункту базування у Новоросійську (РФ).

Зокрема, Плетенчук пояснив "Громадському радіо", чому ворог виводив в море всі діючі ракетоносії. На його думку, противник, скоріш за все, побоюється атаки Сил оборони та намагається попередити це, розосереджуючи бойові одиниці Чорноморського флоту:

"Вони (росіяни – УНІАН) між двох проблем, на їх погляд, обирають меншу. Тому що з великою долею вірогідності це були заходи з розосередження корабельного складу з метою вивести його з-під удару. Тобто, ймовірніше за все, ворог очікує можливої атаки на пункт базування. Та у зв'язку з цим він вимушений виходити в море, де на нього чекають українські "подарунки".

Він додав, що вчора окупанти вже завели майже всі бойові одиниці до пункту базування (Новоросійськ), але на чергуванні залишаються два підводні човни проєкту 636, які є носіями крилатих ракет типу "Калібр". Кожна субмарина може мати на борту чотири такі одиниці.

На думку речника, перебування цих човнів в акваторії може бути пов’язаним з ротацією або виконанням завдання з охорони пункту базування. Водночас, він додав, що небезпека застосування ворогом "Калібрів" залишається.

"Проте, окупанти вже довгий час не використовують ракетоносії окремо, а лише під час комбінованих ракетних атак", - пояснив речник.

Ситуація у Чорнорму морі

Нагадаємо, 6 жовтня після тривалої перерви російські загарбники вивели у Чорне море сім ракетоносіїв – всі надводні кораблі та субмарини, що є в наявності ЧФ РФ та перебувають на плаву. Загальний залп становив близько півсотні ракет типу "Калібр". Це як надводні кораблі, так й підводні човни, проєкту "Варшав’янка".

Останнім часом ворог застосовує "Калібри" під час комбінованих атак, зазвичай, для того, щоб навантажити українську ППО.

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