У Чорному морі вже другий день поспіль перебувають три підводні човни РФ, які є носіями ракет "Калібр".

Присутність другу добу поспіль у Чорному морі трьох підводних ракетоносіїв РФ може свідчити про підготовку ворогом до комбінованої атаки України. Про це під час ефіру "Київ24" повідомив речник Військово-морських сил ЗС України, капітан 3-го рангу Дмитро Плетенчук.

"Ми постійно готуємося до чергового масованого обстрілу. Тим більше, що давно його не було. Якщо ми бачимо носії у морі, це може передувати комбінованому обстрілу, тому що ворог, атакуючи виключно цим видом крилатих ракет, зазвичай не досягає великого успіху. Іноді відсоток збиття таких ракет дорівнює 100", - сказав речник.

За його словами, є інша версія: субмарини можуть перебувати в акваторії на навчаннях.

Відео дня

"Але навіть навчання у них закінчуються практичними стрільбами – це теж стала практика", - зазначив Плетенчук.

Він додав, що зараз по факту в акваторії Чорного моря перебувають три підводні човни – фактично всі підводні ракетоносії, які є у ворога у Чорноморському регіоні. Ці субмарини ("Варшав’янки") можуть мати на борту загалом до 12 "Калібрів".

"Якщо десь зараз паралельно відбувається спорядження літаків (ракетами – УНІАН), можлива така комбінована атака. Як завжди, не потрібно нехтувати сигналами повітряної тривоги", - наголосив представник ВМС ЗСУ.

Росія вивела у Чорне море три підводні човни – деталі

29 липня російські загарбники вивели в акваторію Чорного моря одночасно три підводні човни, які є носіями ракет "Калібр".

За інформацією речника ВМС ЗСУ Дмитра Плетенчука, станом на сьогодні, 30 липня, вони залишаються в акваторії. Кожна з цих субмарин може мати на борту чотири ракети "Калібр".

Він зазначив, що їхня присутність більше схоже на навчання особового складу, але вони періодично завершується практичними стрільбами. В Азовському морі кораблі РФ відсутні – вони залишили акваторію після ураження Силами оборони порома "Славянин".

Вас також можуть зацікавити новини: