За його словами, чотири бригади з "кулака контрнаступу" не змогли воювати.

Зараз в Силах оборони проводиться аудит, щоб розуміти повно і об’єктивну ситуацію на всіх напрямках.

Про це сказав президент України Володимир Зеленський на прес-конференції.

"Зараз головком (головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський – УНІАН) проводить аудит. Він хоче бути в кожному місці, в кожній бригаді на різних напрямках. Щоб зрозуміти і зробити висновки. Зокрема питання резервів. Ротації. Треба в цьому навести порядок і поставити крапку", - наголосив він.

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За його словами, люди, які воюють мають знати скільки вони воюють і коли зможуть відпочити, відновитися.

"Для цього потрібно підготувати нормально резерви. Вони не були підготовлені нормально. І це також факт. Ми повинні визнавати свої слабкі місця. Вони були і є. І нам потрібно це виправити", - сказав Зеленський.

За його словами, потрібен аудит після 2 років повномасштабного вторгнення Росії на територію України. він додав, що потрібно зрозуміти скільки людей були мобілізовані, який відсоток з них були на фронті.

Президент України наголосив, що багато проблем і з не вчасними виконанням угод з партнерами щодо поставок зброї.

"У нас був кулак для контрнаступу. Не буду говорити де і скільки готувалося. До сьогодні з того пакету чотири бригади "голі". Чотири бригади без техніки про яку було домовлено, підписано. Тиснули руки. Але не доїхали. І ці чотири бригади не могли воювати, бо вони стояли і чекали техніку. Є питання і на них потрібна відповідь. Тому потрібен аудит", - сказав Зеленський.

Аудит в армії - що відомо

Як повідомляв УНІАН, нардеп Давид Арахамія в ефірі програми "Тема з Наталією Мосейчук" сказав, що Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський розпочав аудит Сил Оборони. Під час перевірки виявлено тисячі військових, які жодного разу не брали участі в бою.

За його словами, в армії 900 тисяч, 300 тисяч умовно без ротацій воюють, а де ще 600 тисяч не зрозуміло.

Він зазначив, що є розуміння, що певна кількість військових працюють над забезпеченням бійців на передовій. Проте вже на початку перевірки Сирський знайшов чималу кількість військовослужбовців, які можуть брати участь безпосередньо у бойових діях. Умовно вже знайдено 8 тисяч людей, які просто прикомандировані до Генерального Штабу і не воювали.

Арахамія наголосив, що ці військові уже отримали наказ і проходять підготовку. Їх відправлять на підсилення до бойових бригад на передовій.

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