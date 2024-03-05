За добу, зокрема, ліквідовано десятки бойових броньованих машин супротивника.

Загальні втрати Росії у повномасштабній війні проти українців за добу перетнули дві "червоні лінії".

"Мінусовано" ще 1 070 супротивників, і тепер станом на вівторок, 5 березня, на українській землі вже знищено 419 020 окупантів, повідомив Генеральний штаб Збройних сил України. За його відомостями, також ліквідовано 28 ворожих бойових броньованих машин, дев'ять танків, 48 артилерійських систем, три реактивних системи залпового вогню і два засоби протиповітряної оборони.

Ще супротивники втратили 18 дронів оперативно-тактичного рівня, одну крилату ракету, 49 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн та дев'ять одиниць спецтехніки.

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Повномасштабне вторгнення росіян на українську землю розпочалося 24 лютого 2022 року. Супротивники намагаються наступати на низці напрямків фронту, але отримують від Сил оборони України гідну відсіч.

Увечері 4 березня Генштаб ЗСУ повідомив, що за добу на лінії зіткнення відбулося 63 бої із загарбниками. За відомостями Генштабу, найзапекліші бойові дії тривають на двох напрямках - Новопавлівському та Авдіївському. Окупанти зазнають величезних втрат. Варто зазначити, що втрати Росії на 4 березня становили приблизно 417 950 загарбників.