ЗСУ зменшують ворожу армію / фото facebook.com/GeneralStaff.ua

За минулу добу, 3 березня, Збройні сили Україні ліквідували ще 1150 російських окупантів.

Як повідомив Генштаб, загальні втрати Росії у війні проти України станом на сьогодні зросли до 417 950 осіб.

Крім того українські захисники знищили багато військової техніки армії загарбників, зокрема:

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  • танків ‒ 6648(+8);
  • бойових броньованих машин  ‒ 12660 (+21);
  • артилерійських систем – 10210 (+22);
  • РСЗВ – 1004 (+1);
  • засоби ППО ‒ 698 (+2);
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 7845 (+2);
  • крилатих ракет ‒ 1916 (+1);
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 13374 (+42);
  • спеціальної техніки ‒ 1621 (+1)

Крім того, Сили оборони уразили 347 літаків, 325 гелікоптерів, один підводний човен, а також 25 кораблів та катерів.

Війна в Україні - втрати Росії

Упродовж лютого Сили оборони України знищили 28 тисяч 450 окупантів, а також 3 тисячі 854 одиниці озброєння та військової техніки противника. 

Нещодавно президент Володимир Зеленський заявив, що від початку лютого армія країни-агресора втратила вже 15 військових літаків.

Як розповіли в ISW, Росія була змушена значно знизити активність своєї авіації на сході на тлі нещодавніх високих втрат. Наразі невідомо, як довго триватиме ця вимушена пауза.

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