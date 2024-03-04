За минулу добу, 3 березня, Збройні сили Україні ліквідували ще 1150 російських окупантів.
Як повідомив Генштаб, загальні втрати Росії у війні проти України станом на сьогодні зросли до 417 950 осіб.
Крім того українські захисники знищили багато військової техніки армії загарбників, зокрема:
- танків ‒ 6648(+8);
- бойових броньованих машин ‒ 12660 (+21);
- артилерійських систем – 10210 (+22);
- РСЗВ – 1004 (+1);
- засоби ППО ‒ 698 (+2);
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 7845 (+2);
- крилатих ракет ‒ 1916 (+1);
- автомобільної техніки та автоцистерн – 13374 (+42);
- спеціальної техніки ‒ 1621 (+1)
Крім того, Сили оборони уразили 347 літаків, 325 гелікоптерів, один підводний човен, а також 25 кораблів та катерів.
Війна в Україні - втрати Росії
Упродовж лютого Сили оборони України знищили 28 тисяч 450 окупантів, а також 3 тисячі 854 одиниці озброєння та військової техніки противника.
Нещодавно президент Володимир Зеленський заявив, що від початку лютого армія країни-агресора втратила вже 15 військових літаків.
Як розповіли в ISW, Росія була змушена значно знизити активність своєї авіації на сході на тлі нещодавніх високих втрат. Наразі невідомо, як довго триватиме ця вимушена пауза.