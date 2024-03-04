Усього за добу відбулося 63 боєзіткнення.

На фронті найзапекліші бої тривають на Авдіївському і Новопавлівському напрямках, загалом протягом доби відбулося 63 бойових зіткнення. Про це йдеться в Оперативній інформації Генерального штабу ЗСУ у соціальній мережі Facebook.

Зокрема, на Куп’янському напрямку ворог 6 разів атакував позиції українських захисників в районі населеного пункту Синьківка Харківської області. На Лиманському напрямку українськими воїнами відбито 1 атаку противника в районі населеного пункту Терни Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, намагався прорвати оборону українських військ.

При цьому, на Бахмутському напрямку Силами оборони відбито 3 атаки противника в районі населеного пункту Андріївка Донецької області, де ворог намагався покращити своє тактичне положення.

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"На Авдіївському напрямку, українськими захисниками відбито 21 атаку ворога в районах населених пунктів Новоселівка, Бердичі, Тоненьке, Первомайське, Невельське Донецької області... Окрім того, на Новопавлівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Георгіївки, Новомихайлівки, Водяного, Пречистівки та Урожайного Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, 16 разів намагався прорвати оборону українських військ", - зазначають у Генштабі.

На Оріхівському напрямку ворог наступальних (штурмових) дій не вів. Однак, противник завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Старомайорське Донецької області, Новодарівка, Малинівка та Роботине Запорізької області.

Разом з тим, в зоні відповідальності ОСУВ "Одеса", на Херсонському напрямку ворог не відмовляється від наміру вибити українські підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра, протягом доби 2 рази здійснивши безуспішні штурмові дії.

Ситуація в районі Авдіївки - останні новини

Як повідомляв УНІАН, експерт BILD з аналізу відкритих даних Юліан Рьопке зазначив, що Сили оборони України важко тримають оборону вздовж водойм на захід від Авдіївки. За його даними, під контроль російських окупантів перейшли Бердичі, частини Орлівки і Тоненького. У всіх трьох селах тривають бої.

Він також зазначав, що з моменту відходу ЗСУ з Авдіївки 11 днів тому російські окупанти просунулися на відстань до 5 км від Авдіївки, захопивши села Степове, Північне, Ласточкине і Водяне і наступають далі на захід широким фронтом загальною протяжністю 10-15 км.

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