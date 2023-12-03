За його словами, Росії потрібна оперативна пауза, а не встановлення миру.

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк відреагував на ідею вести переговори з Росією, яку просувають окремі спікери.

Як заявив Подоляк в ефірі каналу FreeДОМ, Росія втратила понад 300 тисяч військовослужбовців, авторитет на міжнародній арені, знищивши власну економіку санкціями для того, щоб захопити українські міста. Після цього вона раптом оголошує про готовність до переговорів.

"Переговори Росія не пропонує. Росія так і залишилася у концепції "Я хочу взяти під контроль всю територію України". Про які переговори ви кажете? Переговори неможливі, оскільки концепція Росії - відновлення СРСР. Головний пункт - встановлення контролю над Україною. Це очевидна ціль, і вона нікуди не поділася. Друга складова - Росія хоче не переговори, вона взагалі не знає такої опції. Росія хоче, щоб ми допомогли їй отримати оперативну паузу на місяця три, на шість місяців - заморозили лінію фронту", - сказав Подоляк.

За цей час окупанти проведуть мобілізацію, поповнять резерви, а також почнуть максимально жорстко атакувати інформаційно. Потім, за словами Подоляка, розпочнеться новий етап війни.

"Я не можу зрозуміти, чому всі ті, хто вживає слово "переговори", не можуть знайти у словнику його значення. Переговори - це можливість компромісу. Який компроміс запропонує Росія? У тому, що вона захопила місто Генічеськ і тому "далі нікуди не піде"? Тобто, заради цього вони витратили 300 тисяч людей? Ви собі уявіть це, а тоді поставте питання: "Росія точно не піде далі?" Чи вона розпочне реалізацію повного знищення України", - зазначив Подоляк.

Він також запевнив, що Україну ніхто не змушує до переговорів, оскільки партнери також розуміють всі ризики.

Переговори з РФ - останні новини

22 листопада під час виступу на саміті G20 лідер РФ Володимир Путін заговорив про "мирні переговори" з Україною. Він заявив, що ніколи не відмовлявся від діалогу з Києвом і уточнив, що саме українська влада підписав указ, яким забороняється "говорити з Росією".

При цьому Путін назвав агресію військ РФ проти України "трагедією" і натякнув, що потрібно шукати шляхи для завершення війни.

Вас також можуть зацікавити новини: