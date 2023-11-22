Диктатор раптово заявив, що Росія ніколи не відмовлялася говорити про мир в Україні.

Російський диктатор Володимир Путін зробив заяву про переговори з Україною.

Під час виступу на саміті G20 російський президент заявив, що РФ нібито "ніколи не відмовлялася від мирних переговорів з Україною".

"До речі, Росія ніколи не відмовлялася від мирних переговорів з Україною. Це не Росія, а Україна публічно оголосила про те, що вона виходить із переговорного процесу. Ба більше, було підписано указ (декрет) глави держави, який забороняє вести з Росією такі переговори", - заявив диктатор, виступаючи з відеозв'язку.

Крім того, він назвав те, що відбувається в Україні, "трагедією" і закликав "шукати шляхи для її якнайшвидшого припинення".

Переговори з Росією - деталі

Раніше ЗМІ повідомляли, що представники Сполучених Штатів і Євросоюзу почали обговорювати з Україною можливість проведення мирних переговорів з Росією. Зазначалося, що Україна, ймовірно, матиме час до кінця року або трохи більше, перш ніж почнуться більш активні і термінові дискусії про мирні переговори.

У Державному департаменті США заявили, що не знають про ведення розмов з Україною щодо будь-яких мирних переговорів з Росією і підкреслили, що будь-які переговори - це справа України.

Президент Володимир Зеленський запевнив, що Україна відкрита для мирних ініціатив будь-яких країн, якщо ці ініціативи виходять з необхідності повного виведення російських військ з суверенної території України.

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