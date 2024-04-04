Загалом внаслідок нічної атаки по Харкову загинуло четверо осіб, щонайменше дванадцятеро - поранені.

Сьогодні російські окупанти вдарили по рятувальниках в Харкові, які приїхали на допомогу мирним людям, що постраждали від обстрілів.

Про це повідомив міністр внутрішніх внутрішніх справ України Ігор Клименко.

Він зазначив, що загинули рятувальники Владислав Логінов, Сергій Байдалінов, Володимир Матюшенко. За його словами, це харківські рятувальники, яких сьогодні цинічно вбила Росія.

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"Прицільно. Повторним ударом, коли вони рятували людей. Не будучи комбатантами, рятувальники були атаковані ворожими безпілотниками. РФ продовжує ігнорувати норми міжнародного права", - наголосив Клименко.

Також зазначив, що "Владиславу навіки буде 52, Сергію – 32, а Володимиру – 41".

Клименко також повідомив, що ще одного рятувальника поранено і стан його важкий.

"Загалом внаслідок нічної атаки по Харкову загинуло четверо осіб, ще щонайменше дванадцятеро – поранені", - розповів керівник МВС.

Удар по Харкову - що відомо

Як повідомляв УНІАН, сьогодні вночі Росія кількома хвилями атакувала Харків дронами-камікадзе типу "Шахед". Внаслідок масованої атаки загинули 3 рятувальників та мешканка житлового будинку.

наслідок ворожих ударів пошкоджень зазнали житлові будинки мирних громадян. На місці прильотів виникли пожежі.

В Повітряних силах ЗСУ повідомили, що сьогодні вночі противник атакував Харківщину ударними БпЛА типу "Shahed-131/136", знищено 11 з 20.

Зазначається, що вночі 4 квітня 2024 року противник атакував Харківщину ударними БпЛА типу "Shahed-131/136" з Курської області - РФ. Усього зафіксовано пуски 20 "шахедів.

Зазначається, що в результаті протиповітряного бою мобільними вогневими групами Сил оборони України знищено 11 ударних безпілотників.

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