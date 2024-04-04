Внаслідок удару загинуло троє працівників ДСНС.

Мер Харкова Ігор Терехов в ефірі телемарафону прокоментував нічний удар Росії по місту, внаслідок якого загинули люди.

"Це цинізм росіян, ми із початку війни маємо такі випадки. Сьогодні вночі, коли приїхали наші рятувальники, рятувати людей, які були під завалами житлового будинку, в який влучив "шахед". У цих рятувальників влучив ще один "шахед", на жаль, маємо трьох загиблих працівників ДСНС. Крім цього, у нас є 12 поранених, 3 з них у тяжкому стані. Зараз лікарі роблять усе можливе, щоб вони вижили", – сказав Терехов.

Він також додав, що зараз у Харкова великі проблеми з електропостачанням після ударів Росії по інфраструктурі міста.

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"Дійсно, не вистачає напруги. Але всі лікарні заживлені, вони мають генератори у разі екстреного відключення електропостачання. Працюють у робочому режимі. Для житлових будинків введено графік відключення напруги", – пояснив Терехов.

За словами мера, в місті також частково відновлюється робота наземного транспорту та метро.

"Ми зробили все, щоб працював метрополітен. Потяги працюють, але інтервал, який є у час-пік – це 12 хвилин. А протягом дня він складає 20 хвилин. Нам вдалося запустити тролейбусні маршрути. Не в повному, звісно, обсязі. Але ми запустили їх і нарощуємо кількість. Крім того, перевозимо громадян нашими муніципальними автобусами", – каже Терехов.

Росія продовжує тероризувати Україну

В ніч на 4 квітня РФ запустила по Україні 20 ударних дронів типу "шахед". Сили ППО змогли збити 11 з них.

За інформацією Інституту вивчення війни, РФ збільшує кількість і масштаби наземних штурмів в Україні. Інтенсифікація російських штурмів відбувається, як правило, одночасно з посиленням ракетних ударів і ударів безпілотників по українських енергетичних об'єктах.

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