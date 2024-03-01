Це і літні люди, і зовсім молоді дівчата.

Українська телеведуча, засновниця проекту з пошуку зниклих громадян "Знайти своїх" Катерина Осадча назвала орієнтовну кількість цивільних полонених, яких тримає у своїх кайданках Росія "від Криму до Хабаровська".

Наразі в'язні російського режиму - від 7 до 20 тисяч українців, це і літні люди, і зовсім молоді дівчата. Деталі Осадча розповіла в ефірі ТСН.

"Їх не мало, ми не можемо кидати своїх... Від 7 до 20 тисяч. І це літні люди, це зовсім молоді дівчата, 20 років", - уточнила вона.

Осадча нагадала, що ще на старті проект розпочався саме з пошуку дітей. "Я пам'ятаю дітей, ми почали це з пошуку дітей", - сказала вона.

На цьому тижні (3 березня) буде друга річниця з моменту заснування волонтерської ініціативи і перспектива повернути українців велика, якщо Україні сприятиме світ, наголошує телеведуча.

"Ми бачимо посередницькі країни. Ми бачимо, що з цивільним полоном, з цивільними утримуваними, це такий самий шлях. І Дмитро Лубінець вже мав перемовини з Катаром по цьому питанню... Є в України посередники, які мають вплив, ми бачимо результати", - вказала вона.

Серед країн-партнерів Осадча також виділила перспективу співпраці із Саудівською Аравією. Наразі Україна на державному рівні й на рівні волонтерів намагається отримати дані про полонених різними шляхами: частину інформації надають військові, яких Україна повертає у рамках обміну - захисники повідомляють, кого знали та бачили у місцях ув'язнення на території РФ.

Водночас обмежену кількість даних Україна отримує від Комітету Червоного Хреста. "Трохи повідомлень є, це не можна відкидати, але цієї інформації дуже мало", - резюмувала Осадча.

Росія катує українців - свідчення екс-полонених

Минулого тижня журналістка Медійної ініціативи за права людини Марія Климик озвучила інформацію про те, що саме робить Росія з полоненими українцями. Про це стало відомо зі свідчень звільнених українських полонених. Люди кажуть, що чимала кількість українських військових та цивільних гине внаслідок катувань та знущань, яким піддає їх Москва.

"Вони не звертають уваги ні на вік цих людей, ні на стать, ні на те, чи поранені вони, чи вони здорові, чи вони в якомусь дуже поганому фізичному стані", - заявила Климик.

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