Полонених б’є не лише охорона, але часом і медичний персонал.

Росія застосовує тортури до полонених українців, їх можуть бити електрошоком до повної його розрядки і люди часом не витримують.

Про це розповіла журналістка Медійної ініціативи за права людини Марія Климик під час брифінгу, в рамках якого було представлено аналітику МІПЛ "Місія врятувати: що відбувається у російському полоні і як попередити загибель у ньому українських військових".

МІПЛ представила аналіз свідчень звільнених українських полонених, які заявляють про загибель українських військовослужбовців у російському полоні внаслідок побиття та катувань.

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Так, Климик розповіла, що за словами звільнених з полону, представники Міжнародного комітету Червоного Хреста їх не відвідували.

"Росія не допускає представників Червоного Хреста до місць утримання українських військовополонених. Тому контролю над тим, що відбувається з нашими військовополоненими в місцях утримання, абсолютно немає ніякого", - сказала вона.

Крім того, опитані здебільшого зазначали, що були свідками загибелі військовополонених.

"Вони бачили це або на власні очі, або чули від хлопців, які були з ними в сусідніх камерах, або вже потім з розповідей під час обмінів", - зауважила представниця МІПЛ.

Климик розповіла, що згідно із зібраними свідченнями, часом російські окупанти просто вбивають тих, хто потрапляє до полону пораненим.

"Як деякі свідки зазначали, росіяни просто не хотіли їх лікувати і просто розстрілювали на місці", - сказала вона.

Також один зі свідків розповів про випадок, коли полонених було "занадто багато" і росіяни обрали з них тих, хто, на їхню думку, міг розповісти щось цікаве та корисне.

"Всіх інших вони, як говорив один свідок, він чув цю фразу: "Ми їх "обнулили", - зазначила журналістка.

Вона також розповіла про "процес прийомки", коли всіх полонених під час перевезення в нове місце утримання б’є охорона.

"Вони не звертають уваги ні на вік цих людей, ні на стать, ні на те, чи поранені вони, чи вони здорові, чи вони в якомусь дуже поганому фізичному стані" - наголосила Климик.

Вона підкреслила: "У нас є свідчення про це, що саме під час цього процесу кілька полонених загинули від того, що просто охорона чи не розрахувала силу, чи просто ця людина вже була поранена, і сам цей процес вже був просто для її здоров’я занадто… Вона просто цього не витримала".

Говорячи про умови утримання полонених, представниця МІПЛ зауважила, що вони не сприяють загоєнню ран людини. А стан здоров’я тих, хто не був поранений, значно погіршується за час перебування в полоні: від нестачі їжі, поганих умов, постійних тортур, катувань та побиттів.

"Дуже часто у людей просто зупиняється серце від того, що до них щоденно застосовують електрошок. У нас були свідчення того, що до полонених застосовували цей електрошок, допоки він не розрядиться повністю. Відповідно, люди, в яких вже були до цього проблеми з серцем, в результаті просто не витримували цієї "процедури" і у них просто зупинялося серце", - наголосила Климик.

Крім того, більшість полонених навіть не могли попросити про медичну допомогу, яка мала б надаватися в полоні.

"Ця медична допомога в кінцевому результаті закінчувалася також побиттям: не лише з боку охорони, але й з боку, часом, медичного персоналу", - зауважила вона.

Климик розповіла, що він постійних побиттів рани полонених не встигали загоїтися, гноїлися, медичної допомоги було недостатньо або ж вона узагалі не надавалася. У результаті це також ставало причиною смерті людей.

"Росія повертає тіла в настільки поганому стані, що в кінцевому результаті дуже важко проводити якісь експертизи зі встановлення причини смерті. Оскільки Росія або не дає якісь документи про те, що сталося з цією людиною, ніякої медичної довідки, ніяких документів про те, в якому стані людина перебувала за весь час полону. І максимум, що вона може віддати, - це свідоцтво про смерть, де буде вказана лише дата смерті і місце, де людина померла, без жодних причин", - сказала вона.

Журналістка додала, що мета цієї аналітики – показати, що дуже важливо, аби були якісь зовнішні організації, які могли б контролювати цей процес та перевіряти, що відбувається з полоненими в місцях утримання.

Адвокат, експерт МІПЛ з міжнародного права Андрій Яковлєв наголосив, що російська влада "не вважає наших полонених полоненими", вона не визнає Женевських конвенцій та не застосовує їх.

"Наші військовополонені не мають ніякого захисту. Навіть з того російського законодавства, яке зазвичай застосовується для їхніх ув’язнених. Їхні ув’язнені мають певні права, наші – не мають", - сказав він.

За словами Яковлєва, наслідком цього є те, що наглядачі, які утримують наших полонених, "можуть поводитися так, як вони вважають за потрібне".

"І ми не знаємо, це вказівка, безпосередньо керівництва, чи це їхня власна ініціатива", - зауважив адвокат.

Крім того, виконавча директорка МІПЛ Тетяна Катриченко розповіла, що вони підготували рекомендації для України, інших держав, МКЧХ та міжнародної спільноти щодо того, як можна спробувати змінити ситуацію. Серед рекомендацій Україні, зокрема своєчасна та належна фіксація всіх випадків, коли стає відомо про випадки катувань та смертей в полоні; уніфікація усіх розслідувань та постійний зв’язок з родинами військовополонених.

МКЧХ, який, як зауважила Катриченко, мав би моніторити місця утримання належним чином, рекомендується моніторити інформацію про імовірні місця утримання, визначити якомога більше коло місць утримання та добиватися відвідань усіх місць утримання. А також добиватися саме конфіденційних зустрічей з українськими військовополоненими для того, щоб об’єктивно розуміти ситуацію.

"Якщо просто МКЧХ приходить в колонію і їм, як завжди, показують певні камери або певних людей, - так це не працює, так не можна отримати інформацію, яка необхідна для того, щоб попередити ці страшні випадки катувань і смертей в полоні", - сказала вона.

Полонені українці в Росії - головні новини

У листопаді 2023 року Комісія з питань встановлення факту полону представила проміжні підсумки роботи, відповідно до яких у російському полоні перебуває щонайменше 4 337 українців - 3 574 військових та 763 цивільних.

Крім того, раніше повідомлялося, що внаслідок повномасштабної війни Росії проти України безвісти зникли 26 тисяч наших співгромадян: йдеться про 15 тисяч військових та 11 тисяч мирних жителів.

Серед цивільних українців, які перебувають у полоні Росії, кореспондент УНІАН Дмитро Хилюк. Його разом із батьком російські окупанти викрали у перші дні березня 2022 року під час окупації Київської області. Згодом старшого чоловіка відпустили, а Дмитра незаконно вивезли до Росії.

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