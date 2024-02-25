За словами Дмитра Лубінця, використовується будь-яка можливість для того, аби звільнити журналіста.

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець повідомив, що на усіх зустрічах постійно порушує питання про негайне звільнення викраденого російськими окупантами журналіста УНІАН Дмитра Хилюка, який перебуває у місцях позбавлення волі за ґратами в Росії. Про це Лубінець сказав у коментарі УНІАН.

За його словами, він використовує будь-яку можливість, щоб "передати списки або підняти питання по нашим цивільним заручникам".

"Представники журналістської спільноти стоять окремим блоком, і я постійно про це наголошую, у тому числі про Дмитра", - сказав Лубінець.

Викрадення Хилюка

Серед цивільних українців, які перебувають у полоні Росії, кореспондент УНІАН Дмитро Хилюк. Його разом із батьком російські окупанти викрали у перші дні березня 2022 року під час окупації Київської області. Згодом старшого чоловіка відпустили, а Дмитра незаконно вивезли до Росії.

У липні 2023 року стало відомо, що викраденого журналіста УНІАН Дмитра Хилюка вивезли у в'язницю за сотні кілометрів на схід від Москви. За інформацією Репортерів без кордонів, журналіст УНІАН покинув СІЗО № 2 у Новозибкові, невеликому містечку Центральної Росії, неподалік кордону з Білоруссю та Україною, у травні 2023 року.

Нещодавно в організації дізналися про деталі ув'язнення журналіста Хилюка в РФ. Зокрема, Хилюк провів довгу бесіду з нещодавно звільненими військовополоненими 12 травня 2023 року, коли їх і ще 12 українських в'язнів перевезли в автофургоні з Новозибківської в'язниці.

Звільнений полонений повідомив, що тюремне ув'язнення, схоже, було досить важким випробуванням для Хилюка морально, але фізично він виглядав нормально.

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