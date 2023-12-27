Він зазначив, що зараз основні зусилля противник сконцентрував північніше від Бахмута в районі Богданівки.

Заступник командира другого штурмового батальйону 5-ї окремої штурмової бригади ЗСУ Олексій Тарасенко розповів про ситуацію довкола Бахмута та наскільки гостро для українських підрозділів стоїть проблема застосування дронів-камікадзе з боку російських окупантів.

В ефірі загальнонаціонального телемарафону він зазначив, що за останні декілька днів інтенсивність штурмів зі сторони російських окупаційних військ "безпосередньо на захід від Бахмуту дещо знизилася, а основну увагу і зусилля противник сконцентрував північніше від міста, в районі Богданівки".

"Якщо говорити про смугу відповідальності 5-ї бригади, дещо південніше від Бахмуту, в районі Кліщіївки, наразі батальйони закріпилися на відносно вигідних рубежах. Тому противнику значно складніше просуватися. Враховуючи ті втрати, які він поніс за останній місяць, ми вважаємо, що зараз противник намагається підтягнути резерви, перегрупуватися для того, щоб продовжити свої наступальні дії на цьому напрямку", - акцентував Тарасенко.

Відео дня

На Бахмутському напрямку проблема від застосування російськими окупантами дронів-камікадзе не нова, противник використовує такі засоби починаючи з літа цього року.

"Але, наразі інтенсивність доходить до того, що навіть коли заїжджають наші легкові автомобілі і застрягають в багнюці, то противник не шкодує FPV-дрони просто щоб вивести їх з ладу, щоб вони не були евакуйовані. Також, буквально за кожним піхотинцем намагаються ганятися", - підкреслив Тарасенко.

Він зауважив, що існує досить ефективна протидія російським дронам-камікадзе, це системи радіоелектронної боротьби купольного типу і антидронові гармати.

"Вони є, цей напрямок активно розвивається, є чіткий посил і допомога від нашого командування для розвитку цих систем. Тому що зараз, у кого буде по факту краща радіоелектронна боротьба, той матиме серйозну перевагу на лінії зіткнення", - акцентував Тарасенко.

Безумовно таких, навіть самих примітивних купольних РЕБ-систем, необхідна дуже велика кількість.

"Їх наразі все ще не достатньо. Бажано, щоб вони були встановлені на кожному транспортному засобі, на кожному бронетранспортері, на кожній вогньовій позиції. Радіус роботи таких РЕБ невеликий, він до 150 метрів. Але, тим не менше, це досить надійно захищає наших бійців і нашу техніку при пересуванні, а також навіть тоді, коли вони просто перебувають на позиціях. Тому зараз всі ресурси, які ми маємо, вони спрямовані на розвиток РЕБу", - підкреслив Тарасенко.

Війна в Україні - новини з фронту

27 грудня у вечірньому зведенні Генштаб ЗСУ інформував, що протягом доби на лінії фронту відбулось 49 бойових зіткнень. Зокрема, на Бахмутському напрямку Сили оборони відбили 2 атаки противника поблизу Богданівки Донецької області.

Командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський наголосив, що ситуація на Сході залишається складною. На Бахмутському напрямку не припиняються інтенсивні наступальні дії. Російські окупанти намагаються захопити Богданівку, відновити втрачене положення в районах Кліщіївки, Курдюмівки та Андріївки. Він зауважив, що противник останнім часом значно збільшили застосування броньованої техніки, дронів-камікадзе та продовжує вести інтенсивні артилерійські обстріли.

Вас також можуть зацікавити новини: