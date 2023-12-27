Ворог останнім часом значно наростив застосування броньованої техніки, дронів-камікадзе та продовжує вести інтенсивні артобстріли.

Командувач Сухопутних військ Збройних сил України Олександр Сирський наголошує, що ситуація на Сході залишається складною.

У своєму Telegram-каналі він зауважив, що ворог продовжує інтенсивні наступальні дії на Куп’янському, Лиманському, Сіверському та Бахмутському напрямках.

Зокрема, на Куп’янському напрямку противник намагається будь-якою ціною захопити Синьківку та створити умови для блокування Куп’янська.

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"Після понесених втрат проводить перегрупування своїх підрозділів. Продовжує нарощувати зусилля за рахунок переміщення підрозділів з інших напрямків. Загальна кількість особового складу штурмових ворожих підрозділів складає більше двох тисяч", - повідомив Сирський.

На Лиманському напрямку російські загарбники відновили інтенсивні наступальні дії з метою витіснення українських військ з району Серебрянського лісництва та розширення Торського виступу. Також ворог не відмовляється від спроб захоплення Тернів та виходу до річки Чорний Жеребець.

"На Сіверському напрямку намагається розвинути наступ в районах Спірного та Білогорівки. Здійснює підготовку штурмових підрозділів із числа повітряно-десантних частин для розвитку наступу в напрямку Соледар, Сіверськ", - йдеться у повідомленні.

Крім того, на Бахмутському напрямку також не припиняються інтенсивні наступальні дії. Там окупанти намагаються захопити Богданівку, відновити втрачене положення в районах Кліщіївки, Курдюмівки та Андріївки.

Ворог застосовує штурмові групи "добровольчого корпусу", які перемістив з південного напрямку. Залучений особовий склад морської піхоти Каспійської флотилії.

Сирський також зауважив, що російські загарбники останнім часом значно збільшили застосування броньованої техніки, дронів-камікадзе та продовжують вести інтенсивні артилерійські обстріли.

"На всіх напрямках наступу ворога наші командири всіх рівнів вживають необхідні заходи щодо посилення оборони та не допущення просування ворога. Хочу відмітити ефективну роботу штабів військових частин щодо оперативного реагування на дії ворога та підготовки найбільш оптимальних варіантів наших дій залежно від обстановки, яка склалася", - зазначив Сирський.

Він також додав, що попри складну ситуацію, українські воїни, виявляючи надзвичайний професіоналізм та мужність, стримують просування окупантів та завдають їм значних втрат.

Так, лише за останній тиждень на Східному напрямку ворог втратив понад три тисячі особового складу, із них вбитими - понад тисячу осіб. Також знищено та пошкоджено було 361 одиницю ворожої техніки, з них - 43 танки, 83 бойових броньованих машини та 69 артилерійських систем.

"В умовах ведення активних бойових дій нашими пріоритетами залишаються збереження життя наших воїнів, ефективне застосування засобів вогневого ураження, постійне ведення розвідки та оперативне прийняття рішень", - наголосив Сирський.

Мар'їнка - чи є сенс утримувати місто

Раніше командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський розповів, чи є сенс утримувати Мар'їнку, про захоплення якої раніше заявила Росія.

"Знаєте, коли мені ставлять таке питання, чи є сенс щось тримати або, чи є сенс щось зробити, то я скажу: ми сьогодні боронимо нашу землю. І не шляхом самодурства або ліквідації нашого особового складу, а вмілих дій – маневром, вогнем, переміщенням, введенням противника в оману. Тому сьогодні питання не стоїть так – відійти або що. Ми сьогодні чітко усвідомлюємо, якщо десь все знищено або немає можливості - наше завдання, перш за все, зберегти особовий склад. І ми вживаємо всіх заходів для того, щоб воно було не "любой ценой", - сказав він.

Водночас Тарнавський зауважив, що станом на сьогодні окупаційні війська практично стерли з землі це мсто. Місцями на деяких ділянках навіть немає фундаменту.

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