'Ця тема була основною': у Зеленського анонсували позитивні рішення щодо ППО для України

Наразі Україна активно співпрацює зі США щодо нових поставок ППО.

Найближчим часом очікуються позитивні заяви союзників України щодо нових поставок систем протиповітряної оборони.

Про це заявив прес-секретар президента України Сергій Никифоров в ефірі телемарафону.

"Була зустріч у Сінгапурі (президента Володимира Зеленського - УНІАН) з міністром оборони США Ллойдом Остіном. І там тема ППО була основною. Звичайно, я не можу зараз оголошувати про те, що саме обговорювали, терміни та саму суть обговорення. Але можу сказати, що це тема ППО для України, для Харкова, для цивільної інфраструктури, для людей і для фронту. І їй присвятили найбільше уваги", - зауважив Никифоров. Відео дня

За його словами, наразі Україна активно співпрацює зі США, а Вашингтон, своєю чергою - з іншими союзниками, щодо нових поставок ППО.

"І очікуємо на вже публічні позитивні рішення найближчим часом", - підкреслив прес-секретар глави держави.

Зеленський у Сінгапурі

Як повідомляв УНІАН, 2 червня на полях Азійського саміту з питань безпеки "Діалог Шангрі-Ла" Зеленський провів зустріч із міністром оборони США Ллойдом Остіном та подякував за надання дозволу обмежено бити американською зброєю по території Російської Федерації. Глава держави відзначив незмінну потужну оборонну та політичну підтримку України з боку США.

Окремо Зеленський наголосив на критичній важливості ухваленого Конгресом пакета військової допомоги. Також, сторони обговорили оборонні потреби України, на які спрямовується допомога від Сполучених Штатів, зокрема для тренування та комплектації нових бригад. Президент подякував міністру оборони США за активну роботу з посилення української системи ППО.

Співрозмовники також приділили увагу коаліції винищувачів F-16, зокрема необхідним спільним зусиллям для пришвидшення постачання винищувачів.

Глава держави окремо висловив вдячність за ухвалення адміністрацією президента США важливого рішення про дозвіл обмежених ударів американською зброєю по території Росії для ефективної протидії спробам РФ розширювати зону бойових дій. Крім того, президент України та міністр оборони Сполучених Штатів Америки відзначили прогрес щодо підготовки двосторонньої безпекової угоди.

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