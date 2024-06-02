Президент України і міністр оборони США обговорили посилення української системи ППО.

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із міністром оборони Сполучених Штатів Америки Ллойдом Остіном та подякував за надання дозволу обмежено бити американською зброєю по території Російської Федерації.

Як повідомляє сайт президента, зустріч Зеленського і Остіна відбулася на полях Азійського саміту з питань безпеки "Діалог Шангрі-Ла". Зокрема, глава держави відзначив незмінну потужну оборонну та політичну підтримку України з боку США.

"Ми дуже вдячні президенту Джозефу Байдену та його адміністрації за незмінну допомогу в боротьбі за нашу свободу й незалежність", – сказав Зеленський

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Окремо Зеленський наголосив на критичній важливості ухваленого Конгресом пакета військової допомоги. Також, сторони обговорили оборонні потреби України, на які спрямовується допомога від Сполучених Штатів, зокрема для тренування та комплектації нових бригад. Президент подякував міністру оборони США за активну роботу з посилення української системи ППО.

"Це найважливіший трек зараз для захисту життів українців, наших міст, громад і цивільної інфраструктури. Це дуже важливо", – зазначив Зеленський.

Співрозмовники також приділили увагу коаліції винищувачів F-16, зокрема необхідним спільним зусиллям для пришвидшення постачання винищувачів.

Глава держави окремо висловив вдячність за ухвалення адміністрацією президента США важливого рішення про дозвіл обмежених ударів американською зброєю по території Росії для ефективної протидії спробам РФ розширювати зону бойових дій. Крім того, президент України та міністр оборони Сполучених Штатів Америки відзначили прогрес щодо підготовки двосторонньої безпекової угоди.

Зеленський також розповів Остіну про зусилля, яких докладає Росія, щоб зірвати перший Глобальний саміт миру. Глава держави наголосив, що участь усіх ключових партнерів України позбавить сенсу такі намагання РФ.

Війна в Україні - підтримка США

Як повідомляв УНІАН, США дозволили завдавати "контрударів через кордон", але не з ATACMS.

Аналітики Інституту вивчення війни наголошують, що США повинні дозволити Україні бити їхньою зброєю по військових цілях на території РФ без обмежень. Неоднозначна позиція Вашингтона послаблює зусилля ЗСУ стримати подальші російські наступальні операції через північний кордон України.

Як писала Financial Times, Україна та США підпишуть безпекову угоду перед самітом миру.

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