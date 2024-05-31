Комплекс "Небо-СВУ", який біля Армянська забезпечував захист об'єктів на ділянці фронту у 380 км, більше не працює.

Дрони Служби безпеки України знищили російський комплекс далекого радіолокаційного виявлення ціною у 100 млн доларів, що зробило ворожу ППО "сліпою" на значній ділянці фронту. Про це кореспонденту УНІАН повідомили поніформовані джерела.

"У ніч з 29 на 30 травня у росіян стало менше на один комплекс дального радіолокаційного виявлення "Небо-СВУ" вартістю близько $100 млн. За даними джерел, його уразили дрони, які є власною розробкою військових контррозвідників СБУ", - наголосили джерела.

Так, ця РЛС поблизу міста Армянськ, що на півночі Криму, контролювала ділянку фронту у 380 км, забезпечуючи захист обʼєктів ворога на території Криму.

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При цьому, після атаки дронів СБУ засоби космічної розвідки зафіксували вимкнення випромінювання радарів РЛС і більше його не фіксували.

"Дана спецоперація СБУ зробила російську ППО "сліпою" на значній ділянці фронту", - відзначили джерела.

Комбінована атака на Крим

Як повідомляв УНІАН, Сили оборони спільно з СБУ провели кількаденну операцію по знищенню логістики, яка забезпечує життєдіяльність російських окупаційних військ в Криму.

Так, за попередньою інформацією, було завдано комплексного удару по підстанціях і мережах електропостачання, а також запасах світлих нафтопродуктів у Краснодарському краї РФ.

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