'Ця війна буде вічною': Bradley стримують окупантів, але в ЗСУ панує острах - The Times

Серед військових виникає побоювання, що вони залишаться без цієї ефективної техніки, коли Трамп повернеться у Білий дім.

США відправили в Україну більше 300 M2A2 Bradley, але багато з них було втрачено під час боїв. Солдати побоюються, що Дональд Трамп у разі переобрання залишить їх без заміни втрачених машин.

Як пише The Times, бойові машини США стримують окупантів, але незрозуміло, як довго.

Bradley стримує росіян

Ворог уже наблизився до позицій української піхоти, коли до них під’їхала сержант Дзвінка Римар на американській бойовій машині M2 Bradley. Водій розвернув її по щільній дузі, щоб заднім ходом піднятися до української траншеї, повернувши гармату до росіян.

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Задні двері "Бредлі" відчинилися, дозволяючи восьми українським солдатам вибратися в безпечне місце, ведучи стрілянину по лісосмузі з окупантами.

"Ми можемо побачити кілька людських силуетів у тепловізійному прицілі", - сказала Дзвінка, яка зараз командує підрозділом "Бредлі" 2-го батальйону 47-ї механізованої бригади. Вона додала, що автогармата завдає шкоди живій силі ворога.

"Після пострілу залишилася лише тепла хмара", - сказала вона.

Більшість російської техніки не зрівняється з "Бредлі". Проте українські війська все ще змушені відступати на Донбасі, а росіяни за останні сім днів швидко просунулися на 6 км до важливого гарнізону міста Покровська. Це останнє місто Донецької області перед кордоном з Дніпропетровською областю. Колись тут проживало 60 тисяч людей. Росіяни змінили свою тактику, щоб воювати розумніше, використовуючи розвідувальні дані для атак на слабші підрозділи, які утримують українські лінії.

Елітна 47-ма бригада, оснащена американськими танками "Абрамс", артилерією "Бредлі" та "Паладин", постійно опиняється у флангах, оскільки все більш хиткі українські підрозділи змушені відступати.

Десантно-штурмові війська Путіна зараз лише за 20 км від Покровська, в зоні досяжності артилерії. Російські літаки вже щодня бомблять місто, руйнуючи школи та дитячі садки в густонаселених районах, припускаючи, що там дислокуються українські війська.

На передовій навколо села Гродівка "Бредлі" використовують в "хірургічних вогневих місіях", щоб спробувати стримати просування російської піхоти.

"Вони якось рухаються? Ви бачите їх? Ми бачили двох на сході, які вели розвідку. Хлопці, обійдіть, налякайте їх і повертайтеся в землянку" - каже Дзвінці по рації один із офіцерів.

"Бредлі" повинен стріляти, а потім хутко залишати позицію. На це у нього не більше хвилин, інакше машина ризикує стати здобиччю.

США відправили понад 300 M2A2 Bradley в Україну, в основному в рамках зусиль, щоб допомогти Києву відновити територію під час його контрнаступу минулого літа. Проте після більш ніж року інтенсивних боїв багатьма довелося пожертвувати, щоб відремонтувати інші. Солдати 47-ї стурбовані тим, що ймовірне переобрання Дональда Трампа президентом США позбавить їх основних машин і боєприпасів.

Військовослужбовці кажуть, що російський штурм у цьому районі розпочався трохи більше місяця тому, коли ворог залучив сотні добре навчених операторів безпілотників і використав нову частоту, яку не заблокувало українське обладнання. Росіяни кинулися вперед після того, як їхні безпілотники вивели транспортні засоби вздовж українських ліній постачання, доки українці не зрозуміли нову тактику та не змогли адаптувати свої РЕБи.

У селах, полях і териконах неподалік точиться громова артилерійська дуель, яка переривається точними ударами безпілотників або стукотом російських плануючих бомб. "Бредлі" здаються слабкими на тлі цієї лютої війни. Шрами від атаки залишаються на корпусі.

"Ця війна буде вічною"

"Бредлі" викликають, щоб евакуювати піхоту з-під російського прицілу. Броня автомобіля виявилася більш стійкою до ударів безпілотників, ніж легендарний M1 Abrams, який зараз використовують рідко.

Навіть коли транспортні засоби виведені з ладу, екіпажі зазвичай виживають. Ці машини врятували сотні, якщо не тисячі, життів українців.

"Якби не "Бредлі", нас би тут більше не було, сто відсотків. Якби ми були на машинах радянського виробництва, нас би давно не було", - сказав 39-річний Лакін, водій машини.

Автомобіль "Дзвінки" був уражений шість разів: двічі великими дронами Lancet, тричі малими дронами FPV і один раз осколками мінометного снаряду, які вразили динамічну броню "Бредлі".

Під час останнього удару Дзвінка отримала струс мозку, осколки розірвали їй руку, а вибух викликав пожежу в салоні автомобіля. Російська зброя обстрілювала територію навколо, тому Лакіну не було іншого вибору, окрім як загнати димлячий Бредлі на 2 км глибше на контрольовану Україною територію, де вони могли втекти від полум’я. Але вихідний люк у Дзвінки заклинило, вона не змогла вибратися.

"Під нашими ногами горів вогонь, у вежі був дим. У навідника була зламана нога, але він зміг вибратися. Коли він відкрив свій люк, увійшло повітря, і вогонь почав горіти сильніше", – згадує Дзвінка.

"Диму було ще більше, я просто нічого не бачила. Я почала панікувати, що задихнуся. Минуло буквально дві секунди, але я побачила, як перед очима промайнуло все моє життя, всі мої незавершені справи. Тоді я взяла себе в руки і просто пішла за ним через його люк", - додала військова.

Дзвінка та екіпажі 47-ї вважають "Бредлі" найефективнішою бойовою машиною війни. Бронебійні снаряди гармати Bushmaster руйнують російську бронетехніку, і навіть найсучасніші її танки стали жертвами подвійних протитанкових ракет TOW.

Проте елітне обладнання виявилося чимось на зразок "отруєної чаші". 47 бригада була вістрям списа під час літнього контрнаступу і незабаром вирушила на оборону Авдіївки. Вони зазнали великих втрат в обох кампаніях, але тепер підрозділи знову кинули, щоб утримати лінію проти останнього нападу Росії.

Війська 47-ї виснажені і небезпечно звикли до звуку зустрічного вогню. Перебуваючи на передовій позиції, Дзвінка ледве помітила гуркіт російської реактивної системи залпового вогню чи вибухи касетних боєприпасів поруч. Коли влітку температура перевищує 35 градусів, солдати надягають каски та бронежилети лише тоді, коли знаходяться на "нульовій лінії", прямо обличчям до ворога.

На них полюють російські літаки, гелікоптери та оператори безпілотників-камікадзе. Група Oryx нарахувала 93 пошкоджених, знищених або захоплених на сьогоднішній день "Бредлі".

Екіпажі кажуть, що їм відчайдушно потрібні сучасні оновлені версії бойових машин, які включають 360-градусні камери та протитанкові ракети Javelin. А щоб заїхати заднім ходом у траншею для евакуації військ, командиру "Бредлі" доводиться висунути голову з командирського люка, щоб направляти водія, піддаючись ворожому вогню.

В окопах на Донбасі вибори в США стали темою для розмов, оскільки війська, яких це стосується, побоюються, що їх залишать без техніки та зброї.

"Як ми можемо знищити 130-мільйонну країну швидше, ніж вони знищать нашу у 30 мільйонів?" - запитав 29-річний капітан Дмитро "Фокс" Євтушенко невдовзі після того, як отримав новину про те, що ще один з його "Бредлі" уразив дрон.

"Ми можемо їх стримувати, виснажувати, поки вони не зрозуміють, що далі просуватися немає сенсу. Але якщо Америка спробує заморозити війну, через кілька років росіяни просто нападуть знову. Ця війна буде вічною", - сказав "Фокс".

Важливі новини - сьогодні це варто знати про війну

На початку 2023 року стало відомо, що США відправлять в Україну десятки БМП Bradley. Наприкінці січня минулого року повідомлялося, що Штати відправили в нашу державу першу партію цих бойових машин. За відомостями аналітиків Oryx, українці вже втратили щонайменше 90 американських БМП.

У червні поточного року інструктор 1-го батальйону 47-ї бригади "Маґура" української армії Олег Чаус з позивним "Азимут" розповів, що для російських загарбників на фронті Bradley - "дуже ласим шматочок", і вони полюють на ці бойові машини піхоти.

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