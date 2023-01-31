БМП Bradley / фото ustranscom

Сполучені Штати Америки відправили в Україну понад 60 бойових машин Bradley.

Про це повідомляють в Транспортному Командуванні Збройних Сил Сполучених Штатів Америки. Перша партія вантажу, що містить більше 60 автомобілів Bradley, минулого тижня покинула береги Північного Чарльстона, Південна Кароліна.

У повідомленні наголошується, що це надасть Збройним Силам України Додаткові наступальні та оборонні можливості для захисту своїх кордонів від незаконного вторгнення Росії.

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"Bradley - дуже потужна машина, яку ми надаємо українцям. Ми сподіваємося, що це підвищить їх можливості, щоб забезпечити просування вперед на полі бою і повернути втрачені позиції, маючи обладнання, яке відповідає або перевершує те, що є у росіян", - сказала генерал ВПС Жаклін Ван Овост в інтерв'ю Joint Force Quarterly.

Фото США передали Україні Bradley 31 січня 2023
Фото США передали Україні Bradley 31 січня 2023
Фото США передали Україні Bradley 31 січня 2023
Фото США передали Україні Bradley 31 січня 2023

БМП Bradley для України: що відомо

Нагадаємо, що на початку січня адміністрація президента США Джо Байдена оголосила про новий пакет військової допомоги Україні. До нього увійшли БМП Bradley, САУ, бронетехніка, ракети "земля-повітря", протитранспортні міни і боєприпаси.

У Пентагоні заявили, що навчання українських військовослужбовців роботі з цими машинами має розпочатися наприкінці січня.

Вже 12 січня в Міністерстві оборони Російської Федерації заявили, що нібито знищили в Україні чотири одиниці БМП Bradley.

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