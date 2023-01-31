До неї увійшли понад 60 бойових машин.

Сполучені Штати Америки відправили в Україну понад 60 бойових машин Bradley.

Про це повідомляють в Транспортному Командуванні Збройних Сил Сполучених Штатів Америки. Перша партія вантажу, що містить більше 60 автомобілів Bradley, минулого тижня покинула береги Північного Чарльстона, Південна Кароліна.

У повідомленні наголошується, що це надасть Збройним Силам України Додаткові наступальні та оборонні можливості для захисту своїх кордонів від незаконного вторгнення Росії.

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"Bradley - дуже потужна машина, яку ми надаємо українцям. Ми сподіваємося, що це підвищить їх можливості, щоб забезпечити просування вперед на полі бою і повернути втрачені позиції, маючи обладнання, яке відповідає або перевершує те, що є у росіян", - сказала генерал ВПС Жаклін Ван Овост в інтерв'ю Joint Force Quarterly.

БМП Bradley для України: що відомо

Нагадаємо, що на початку січня адміністрація президента США Джо Байдена оголосила про новий пакет військової допомоги Україні. До нього увійшли БМП Bradley, САУ, бронетехніка, ракети "земля-повітря", протитранспортні міни і боєприпаси.

У Пентагоні заявили, що навчання українських військовослужбовців роботі з цими машинами має розпочатися наприкінці січня.

Вже 12 січня в Міністерстві оборони Російської Федерації заявили, що нібито знищили в Україні чотири одиниці БМП Bradley.

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