Бойовий досвід експлуатації цього озброєння може стати поштовхом як до його подальшого удосконалення.

Один з видів далекобійного озброєння, яке Сполучені Штати Америки відправили Україні у рамках оборонної допомоги, виявився неефективним. Про це заявив заступник міністра оборони США із закупівель та забезпечення Білл ЛаПланте під час нещодавнього форуму глобальної безпеки від Центру стратегічних та міжнародних досліджень (CSIS). Йдеться про наземну версію зброї "повітря-поверхня" GLSDB, пише Defence Express.

Зазначається, що ЛаПланте не називає, що це за зброя, але водночас дає детальний його опис, розповівши, що одна компанія придумала "дуже класну ідею взяти зброю класу "повітря-поверхня" і зробити його наземну версію, і це була б далекобійна зброя". Щоб війська мали більше можливостей завдавати ударів по російських окупаційних військах на відстані у понад 140 км.

Згодом він зауважив, що коли цю зброю відправили в Україну, то вона "не спрацювала на полі бою". За словами заступника міністра оборони США, зброя виявилася неефективною через низку причин. "Це просто не спрацювало. І що трапляється, коли ви відправляєте щось людям, які борються за своє життя, і це не працює – вони пробують це три рази й потім просто викидають його. Що ж, це трапилося", – відзначає ЛаПланте.

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І хоча він не називає конкретно, що ж це за зброя, але з урахуванням, що це наземна версія зброї "повітря-земля", і що це далекобійне озброєння, то, ймовірно, йдеться про GLSDB, допускає Defence Express. Ця зброя наразі не перебуває на озброєнні американського війська, і Україна стала першою, хто протестував її в складних умовах поля бою.

Про передачу цього озброєння було оголошено ще на початку 2023 року в одному з пакетів оборонної допомоги на понад 2,17 млрд доларів, з того часу терміни поставки GLSDB в Україну декілька разів зміщувалися, а вже у 2024 році РФ показала уламки цієї зброї.

"Попри те, що ця історія дійсно виглядає неприємною, варто все ж відзначити, що поки що немає ані офіційних коментарів від Пентагону чи української сторони, ані якихось більш детальних даних щодо застосування GLSDB, щоб робити якісь більш конкретні висновки. Водночас бойовий досвід експлуатації цього озброєння може стати поштовхом як до його подальшого удосконалення, так і пошуку нових варіантів більш ефективного використання GLSDB на полі бою", – пише видання.

Що відомо про GLSDB

Раніше УНІАН писав, що ЗСУ починаючи з лютого почали застосовувати по окупантах на фронті американські крилаті бомби GLSDB, однак Росія вже знайшла спосіб протидії.

OSINT-дослідник Джон Рідж також писав, що американський боєприпас GLSDB дуже погано показав себе в умовах війни в Україні.

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