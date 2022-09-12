На автозаправках окупованої частини Донецької вже кілька днів проблеми з паливом. Бензину практично нема, а деякі АЗС продають його тільки по талонах.
Про це повідомляють Telegram-канал окупантів "Типичный Донецк", а також радник мера Маріуполя Петро Андрющенко в Telegram.
Дефіцит бензину на окупованій частині Донеччини триває вже кілька днів. Крім того, ціни на паливо значго зросли. На деяких автозаправках, де ще залишився бензин, його продають по талонах.
Проблеми з паливом є, зокрема, в захопленому росіянами Маріуполі. Там бензину практично немає третій день.
"В Маріуполі вже третій день цікава паливна криза. Максимально – по 20 літрів бензину в одні руки. Через черги. Окрім того, сама ціна палива почала зростати. Місцеві жаліються на "спекулянтів", а насправді нічого дивного. Просто російське керівництво. Далі буде цікавіше", - зазначив Андрющенко.
Як повідомляв УНІАН, на тлі успішних контрнаступів ЗСУ з окупованих частин Луганської та Донецької областей масово тікають колаборанти та окупанти. Зокрема, у Станиці Луганській спостерігається черга довжиною 12 кілометрів зі зрадників, які тікають в бік окупованого Луганська та Росії.
Зрадники тікають навіть з міст, які були окуповані у 2014 році.