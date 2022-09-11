Сховатися намагаються як рашисти, так і колаборанти.

У районах Ізюма і Лиману тривають запеклі битви. А тим часом окупанти і колаборанти тікають з міст, які були захоплені Російською Федерацією ще в 2014 році.

Такою інформацією поділився голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай в ефірі національного телемарафону. За його словами, сховатися намагаються всі: окупанти, гауляйтери, члени так званих "прокуратур" і "комендатур".

"Вони складають речі награбовані, сім'ї свої упаковують і виїжджають. І до речі, виїжджають навіть з міст, окупованих ще з 2014 року, Луганської області. Ми дуже сподіваємося, що найближчим часом побачимо, як ЗСУ зможуть перетнути вже річку і почнеться вже повномасштабна деокупація населених пунктів Луганської області з Кремінної, Сватового, Рубіжного і так далі", — повідомив Гайдай.

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Далі глава ЛОВА розповів про ситуацію в Кремінній: "Окупанти втекли, а колаборанти або так само втекли, або бояться його (прапор України, — УНІАН) знімати, тому що розуміють, що наступ вже не зупинити. І, можливо, це буде не день-два, але протягом тижня 100% наші військові зайдуть вже, пройде деокупація Кремінної і тому бояться просто знімати український прапор, він досі майорить".

Окремо Гайдай підкреслив, що втеча окупантів — це заслуга ЗСУ. Вороги зараз переважно намагаються сховатися в Луганську або на території Росії.

"Це не 100% втеча (окупантів, — УНІАН), це 100% робота ЗСУ. Немає такого, щоб вони заходили як на парад, йдуть бої, в Ізюмі, Лимані запеклі бої йдуть досі, але певні частини російських військ і "Л/ДНР" їдуть в бік Луганська, або в бік відразу Росії", — додав Гайдай.

Нагадаємо, раніше глава ЛОВА повідомив, що бійців ЗСУ бачили на околицях Лисичанська. А в Лимані, за словами президента Володимира Зеленського, обов'язково буде встановлено український прапор.

Війна Російської Федерації проти України

24 лютого РФ вторглася в незалежну Україну і влаштувала в країні справжній колапс. Окупанти не тільки захоплюють військові частини, аеропорти та інші стратегічні об'єкти, а й стріляють по мирних жителях і багатоповерхівках міст.

27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні. Офіційних підтверджень вторгнення її армії на нашу територію поки немає.

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