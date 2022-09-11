Підбиту у боях з ЗСУ техніку російські військові відтягують "десь з Ізюмського напрямку".

У Станиці Луганській спостерігається черга довжиною 12 кілометрів зі зрадників, які тікають в бік окупованого Луганська та Росії.

Про це в коментарі РБК-Україна повідомив глава Луганської ОВА Сергій Гайдай.

Підбиту у боях з ЗСУ техніку російські військові відтягують "десь з Ізюмського напрямку", зазначив Гайдай.

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Разом з тим помітно активізувався партизанський рух – невідомі вивішують українські прапори, як тільки окупанти покидають населені пункти.

Колаборанти цьому не заважають через страх приходу ЗСУ, додав очільник Луганської ОВА.

"Більше того, ми ж фіксуємо, що вони (колаборанти – УНІАН) тікають в бік Луганська і в бік Російської Федерації", - зауважив Гайдай.

Гайдай переконаний, що після звільнення Харківської області окупантам більше не вдасться десь закріпитися через зруйновану ними ж інфраструктуру.

Війна в Україні: актуальні дані

На півдні й у Харківській області триває контрнаступ Збройних сил України, оголошений наприкінці серпня. За словами президента Володимира Зеленського, всього з початку вересня ЗСУ звільнили близько 2 тисяч квадратних кілометрів.

Генштаб звітує про десятки деокупованих сіл. 8 вересня стало відомо про взяття під контроль Балаклії, західні ЗМІ пишуть про звільнення Ізюму, бої тривали у Куп’янську – важливому залізничному сполученню окупантів.

На думку американських високопосадовців, є ознаки того, що нинішній наступ може бути раннім етапом наступу, який може значно відсунути лінію фронту Росії.

Водночас у Міноборони РФ відведення військ з Харківської області називають перегрупуванням – розбиті сили нібито кинуть на Донецький напрямок.

Разом з тим станом на 10 вересня окупанти не полишали спроб іти у наступ у районах 8 населених пунктів на Донбасі. Спроби були рішуче відбиті ЗСУ.

З початку повномасштабного вторгнення українські захисники ліквідували вже 52 650 окупантів і знищили тисячі одиниць ворожої техніки.

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