На його переконання, у підсумку Росія "просто розвалиться", а Білорусь стане вільною демократичною державою.

Ідеальним варіантом закінчення війни Росії було б повернення Україні окупованих Криму та Донбасу.

Про це заявив секретар Ради національної безпеки й оборони Олексій Данілов в інтерв'ю "Суспільному".

На запитання інтерв'юера щодо того, яким Данілов бачить ідеальне завершення війни, він відповів:

"Україна – це вільна країна в межах 1991 року. Так і буде. Крим буде на нашій території. Ті території, які зараз захопили рашисти, повернуться до нас", – відповів він.

Щодо країни-агресорки, то секретар РНБО впевнений, що вона "просто розвалиться".

Водночас Білорусь, на його думку, піде за іншим сценарієм та стане дружньою до України.

"Це обов'язково відбуватиметься (зміна влади – УНІАН), тому що це життя. Деяким хочеться, щоб це сталося швидко, але воно не завжди так виходить", – зазначив Данілов.

Він впевнений, що Білорусь буде вільною демократичною країною.

"Вони (білоруси - УНІАН) ближчі до нас. Щодо Росії, це великий динозавр, у якого велике тіло, велика територія, але дуже маленька голова", – додав секретар РНБО.

Як повідомляв УНІАН, Данілов заявив, що російський диктатор Володимир Путін не збирається зупинятися 9 травня. Він поставив перед військом головну мету та очікує її досягнення.

Також Данілов раніше говорив про плани Росії щодо створення концентраційних таборів для українців.

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