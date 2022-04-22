Ідеальним варіантом закінчення війни Росії було б повернення Україні окупованих Криму та Донбасу.
Про це заявив секретар Ради національної безпеки й оборони Олексій Данілов в інтерв'ю "Суспільному".
На запитання інтерв'юера щодо того, яким Данілов бачить ідеальне завершення війни, він відповів:
"Україна – це вільна країна в межах 1991 року. Так і буде. Крим буде на нашій території. Ті території, які зараз захопили рашисти, повернуться до нас", – відповів він.
Щодо країни-агресорки, то секретар РНБО впевнений, що вона "просто розвалиться".
Водночас Білорусь, на його думку, піде за іншим сценарієм та стане дружньою до України.
"Це обов'язково відбуватиметься (зміна влади – УНІАН), тому що це життя. Деяким хочеться, щоб це сталося швидко, але воно не завжди так виходить", – зазначив Данілов.
Він впевнений, що Білорусь буде вільною демократичною країною.
"Вони (білоруси - УНІАН) ближчі до нас. Щодо Росії, це великий динозавр, у якого велике тіло, велика територія, але дуже маленька голова", – додав секретар РНБО.
Як повідомляв УНІАН, Данілов заявив, що російський диктатор Володимир Путін не збирається зупинятися 9 травня. Він поставив перед військом головну мету та очікує її досягнення.
Також Данілов раніше говорив про плани Росії щодо створення концентраційних таборів для українців.