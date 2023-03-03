За його словами, темпи просування окупантів не такі, як їм хочеться.

Окупанти кинули на штурм Бахмута Донецької області всі сили, бо дуже хочуть швидше відзвітувати про його захоплення. Втім, темпи їхнього просування не збігаються з очікуваннями.

Про це в інтерв’ю РБК-Україна розповів секретар РНБО Олексій Данілов. На цьому напрямку присутні й регулярні війська, і найманці, але вдіяти вони нічого не можуть.

"Кого тільки не було біля Бахмута - і терористична організація "Вагнер" Пригожина, і збройні сили, російська десантура. Умовно кажучи, повний букет того мотлоху, який насунувся на територію України. Вони там усі присутні, але довго не можуть нічого зробити", - зазначив Данілов.

Бахмут - не тільки географічна точка на мапі країни. За словами Данілова, жодне засідання Ставки верховного головнокомандувача не відбувається без доповідей про ситуацію на цьому напрямку.

"Це місце, де щодня знищується величезна кількість ворогів, їхня техніка, зменшуються спроможності росіян діяти на тих чи інших напрямках. Для нас будь-яка територія є вкрай важливою, і ми будемо робити все від нас залежне, можливе і неможливе, щоб її втримати", - додав Данілов.

Однак секретар РНБО наголосив, що й погані новини з Бахмута від суспільства не приховуватимуть.

"Так, складно і важко, але ми розуміємо, як будемо діяти далі", - зазначив він.

Бої за Бахмут: яка ситуація в місті

Впродовж кількох місяців російські окупанти намагаються оточити Бахмут та взяти українських воїнів у кільце. Наразі тривають інтенсивні та жорсткі бої, ситуація важка, але контрольована.

Британська розвідка нещодавно констатувала, що ЗСУ отримали певну перевагу на цьому напрямку завдяки потеплінню.

Однак з міста виходить знаменитий підрозділ аеророзвідників "Птахи Мадяра". Підрозділ отримав наказ про вихід на нові позиції. Воїни тримали оборону міста 110 діб.

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