Бахмутський напрямок фронту - епіцентр бойових дій, зазначили у ЗСУ.

За добу в районі Бахмута російські окупанти втратили 94 особи вбитими, 121 загарбник зазнав поранень.

Про це повідомив речник Східного угруповання Збройних сил України Сергій Череватий в ефірі національного телемарафону. "Саме те, що зараз роблять захисники Бахмутського фронту, героїчно обороняючи цей відтинок фронту, вони вимотують, знекровлюють, обезсилюють ворога, щоб згодом, коли підійдуть наші резерви, коли будуть підготовлені вони, в тому числі з новою технікою, їм було набагато легше викинути ворога з нашої землі", - сказав Череватий.

За його словами, Бахмут і Бахмутський напрямок фронту є епіцентром бойових дій. Росіяни впродовж доби влаштовували штурми в районі населених пунктів Оріхово-Василівка, Дубово-Василівка, Бахмут, Іванівське.

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"Тільки в районі Бахмуту відбулося 59 обстрілів і 29 бойових зіткнень. За добу окупанти втратили 94 військовослужбовців вбитими, 121 зазнав поранень різного ступеню", - заявив Череватий.

Він також нагадав, що після важких боїв, коли українська армія в минулому році відійшла з Лисичанська та Сєвєродонецька, було побудовано щільну та потужну оборону, що дозволило пізніше звільнити всю Харківську область і Лиман. Рішення щодо оборони Бахмутського напрямку ухвалюється за такою логікою.

Ситуація на фронті в Україні - сьогодні це варто знати

У Донецькій області російські окупанти продовжують наступати на Бахмутському напрямку та не припиняють штурмувати місто Бахмут. 1 березня стало відомо, що у Бахмуті попри постійні важкі бої наразі залишаються 4,5 тис. жителів.

Варто зазначити, що Росія в Україні вже зазнала величезних втрат. Станом на 2 березня на українській землі ліквідовано приблизно 150605 супротивників та багато ворожої техніки й озброєння.

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