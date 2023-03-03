Засновник підрозділу заявив, що вони відходять на інші бойові позиції.

Підрозділ аеророзвідників "Птахи Мадяра" отримав наказ про вихід з Бахмута Донецької області на нові позиції. Воїни тримали оборону міста 110 діб.

Про наказ вищого командування повідомив засновник підрозділу Роберт Бровді "Мадяр" у Телеграм-каналі. Воїн відмовився коментувати деталі, але не приховував, що засмучений рішенням про відхід.

"Посеред ночі підрозділ "Птахи Мадяра" отримав бойове розпорядження негайно вибути з Бахмута до нового місця бойових дій. Які причини переводу в момент, критичний для Бахмута, коли ми провели тут 110 діб бойових чергувань: я, перш за все, військовий, тому не коментуватиму накази командування оборони Бахмуту", - сказав він.

Битва за Бахмут: що відбувається в місті

Впродовж кількох місяців тривають інтенсивні та жорсткі бої за Бахмут Донецької області. В Міноборони заявляють, що ситуація на Бахмутському напрямку складна. Заступниця міністра Ганна Маляр повідомила, що штурм Бахмута російськими окупантами супроводжується активною інформаційною кампанією про те, оборона Бахмута не має стратегічного значення, однак це не так.

Британська розвідка нещодавно констатувала, що ЗСУ отримали певну перевагу на цьому напрямку завдяки потеплінню.

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