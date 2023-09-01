Він зауважує, що виробництво триває і станом на сьогодні "ми маємо результат".

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов стосовно української ракетної програми зазначає, що найближчим часом "у декого буде палати і палати буде в прямому сенсі цього слова".

Про це він сказав в ефірі телемарафону, відповідаючи на запитання щодо опублікованого ним напередодні відео з випробуванням української ракети, і коли росіяни реально відчують на собі цю зброю.

"Вони періодично вже відчувають. Ми ж не воюємо з пересічними громадянами Російської Федерації. Те, що стосується нашої зброї, - вона використовується суто по військових об’єктах, згідно всіх нормативно-правових міжнародних правил", - зазначив Данілов.

Відео дня

Він наголосив, що Україна не атакує дитячі садочки, лікарні чи інші об’єкти, де перебуває цивільне населення. "Це наша велика різниця з тими терористами, які знаходяться поруч з нами", - сказав секретар РНБО.

Говорячи про ракетну програму, Данілов зауважив, що перший указ президента щодо цієї програми був ще 1 березня 2020 року. А у січні-лютому 2020 року готувалося відповідне рішення РНБО щодо цього.

"Це дуже складний процес, це дуже складна техніка. Для того, щоб вона була сучасна, для того, щоб вона давала відстань тисячі кілометрів, - це робота великих колективів, потужна робота. І на сьогоднішній день ми можемо сказати, що ми маємо результат", - сказав він.

Данілов подякував усім конструкторам та виробникам, і додав: "Повірте, найближчим часом у декого буде палати і палати буде в прямому сенсі цього слова".

Так, він констатував, що виробництво триває. "Вчора президент наголосив, що ця річ, яка була вражена, знаходилася на відстані 700 кілометрів. Але це не крайнє обмеження цього виробу", - зауважив секретар РНБО.

Українські ракети - що відомо

Як повідомляв УНІАН, 31 серпня президент України Володимир Зеленський повідомив, що Україна успішно застосувала далекобійне озброєння власного виробництва. Відтак, українським військовим вдалося уразити ціль на відстані 700 кілометрів.

Своєю чергою, Данілов показав фрагмент випробувань ракетної зброї українського виробництва. Відповідне відео він оприлюднив на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook.

"Ракетна програма президента України в дії. Випробування успішні, застосування ефективне. "Ждет Севастополь, ждет Камчатка, ждет Кронштадт…", - написав він, цитуючи пісню російського гурту "Любе", який активно підтримує війну.

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