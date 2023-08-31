Він зазначив, що випробування пройшли успішно.

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов показав фрагмент випробувань ракетної зброї українського виробництва.

Відповідне відео він оприлюднив на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook. "Ракетна програма Президента України в дії. Випробування успішні, застосування ефективне. "Ждет Севастополь, ждет Камчатка, ждет Кронштадт…" - написав він, цитуючи пісню російської групи Любе, яка активно підтримує війну.

Інших деталей секретар Ради національної безпеки та оборони не навів.

Далекобійна зброя України: останні новини

Як повідомляв УНІАН, сьогодні президент Володимир Зеленський після наради з силовиками, військовими та посадовцями повідомив про успішне застосування далекобійного озброєння українського виробництва.

За словами президента, під час цього українським бійцям вдалося уразити ціль на відстані 700 кілометрів.

Нагадаємо, у червні екс-директор Центрального розвідувального управління Сполучених Штатів Америки Девід Петреус заявив, що Україна сама здатна виробляти далекобійну зброю для ударів по території Росії та протидії балістичним ударам.

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