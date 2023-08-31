Українські захисники та захисниці продовжуються просуватися на фронті.

Україна успішно застосувала далекобійне озброєння власного виробництва. Відтак, українським військовим вдалося уразити ціль на відстані 700 кілометрів. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський за результатами щоденної селекторної наради із силовиками, військовими та посадовцями.

Зокрема, глава держави заслухав доповідь головкома ЗСУ Валерія Залуженого про ситуацію на полі бою, оборонні та наступальні дії українських військових.

"Наш рух уперед не зупиняється", - наголосив він.

Відео дня

Крім того, доповіли Зеленському й представники Мінстратегпрому – про власне виробництво озброєння. За словами президента, українським військовим вдалося успішно застосувати українську далекобійну зброю, вразивши ціль на відстані 700 кілометрів.

"І звичайно ж, звіти розвідок про військові та політичні кроки наших ворогів. Тримаємо все під контролем. Продовжуємо роботу", - наголосив президент.

Українська зброя власного виробництва - що відомо

Як відомо, українські державні та приватні оборонні підприємства активно виробляють військову техніку, озброєння та боєприпаси до нього. Зокрема, напередодні Зеленський заявив, що Україна має кошти для максимального нарощування обсягів власного виробництва снарядів, дронів, ракет, бронетехніки тощо.

Також стало відомо про відкриття в Україні виробництва від транснаціональної компанії BAE Systems зі штаб-квартирою в Лондоні, яка веде діяльність у галузях виробництва зброї, безпеки та аерокосмічній сфері. Артилерійські системи L119 та M777, а також бойові машини піхоти CV90 вже активно використовують українські військові.

Раніше секретар Ради нацбезпеки та оборони Олексій Данілов повідомив, що ЗСУ знищили російську пускову установку зенітно-ракетної системи С-400 "Тріумф" у Криму за допомогою нової сучасної української ракети.

Вас також можуть зацікавити новини: