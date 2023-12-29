Секретар РНБО запевняє, що відповідь за російські удари по українським містам не забариться.

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов заявляє, що ракетні удари по містам України призведуть до протилежного ефекту для самої Російської Федерації.

Про це Данілов повідомив у мережі X (Twitter). Данілов відзначив, що сьогоднішній день доводиться зустрічати "з холодною ненавистю і гарячим серцем".

"Ракетні судомини тимчасово існуючої Росії мають і матимуть прямо протилежний ефект, ніж очікують кремлівські покидьки, але вони ніколи не розуміли і вже ніколи не зрозуміють України", - переконаний секретар РНБО.

У цьому зв'язку, він назвав п'ять наслідків, які стануть результатом сьогоднішньої атаки з боку РФ.

Зокрема, по-перше, це: "ще більша ненависть до Росії і росіян, які з тваринною покірністю підтримують рашистський режим – вони вороги, назавжди".

По-друге, йдеться про максималізацію неприйняття всього, що пов’язано з російськістю – культури, мови, традицій. "Країною, яка вбиває дітей і обирає "військовими" цілями пологові будинки", - відзначив Данілов.

По-третє, це: "недопущення розмов і дій у напрямі будь-яких компромісів з країною-недобитком, гнійливим шматком недоімперії".

Також, по-четверте, це "кристалізація ідеї і руху Національного спротиву – #RussiaMustDie!".

І по-п'яте, це "остаточне знищення можливості існування будь-яких проросійських рухів в Україні".

"Усе це справа бункерного щура, який своїми руками риє власну могилу, прийнявши рішення напасти на Україну, яка врешті-решт його і поховає. Ми будемо боротися стільки, скільки це буде необхідно, поки – #RussiaDie", - наголосив Данілов.

Крім того, секретар РНБО запевняє, що після російських ударів по таким містам як Дніпро, Одеса, Львів і Київ – відповідь не забариться.

Масштабна атака на Україну

Цієї ночі і вранці російські загарбники скоїли масовану ракетну і дронову атаку проти мирних українських міст. Усього російськими окупантами було запущено 158 повітряних цілей. Силам протиповітряної оборони України вдалося збити 114 цілей. Зокрема, було збито 87 крилатих ракет Х-101, Х-555, Х-55, а також 27 ударних безпілотників Shahed-136/131.

Влучання зафіксовані у Києві, Одесі, Львові, Харкові, Дніпрі, Запоріжжі та інших містах.

Вас також можуть зацікавити новини: