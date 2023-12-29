Місцями зафіксовані загоряння.

Під час масованої атаки на Київ вранці 29 грудня вибухом пошкоджено будівлю станції метро "Лук'янівська". Відомо про сім постраждалих, також люди перебувають під завалами.

"Станція працює як укриття. Потяги слідують через станцію без зупинки", - повідомив мер столиці Віталій Кличко в Telegram.

Крім того, відомо про п'ятьох постраждалих у столиці.

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"У Подільському районі двом чоловікам медики надали допомогу на місці. Одного потерпілого госпіталізували у Святошинському районі та двох - у Шевченківському", - повідомив міський голова.

За даними Київської міської військової адміністрації, у Шевченківському районі попередньо-пошкодження житлового будинку. Також є загоряння на території гаражів.

У Святошинському зафіксовано загоряння житлового багатоповерхового будинку. На іншій локації є загоряння припаркованих автомобілів. Попередньо один потерпілий.

"У Подільському районі є загоряння на території складських приміщень. Попередньо багато постраждалих. Інформація оновлюється і уточнюється", - йдеться в повідомленні.

Також у Подільському районі є руйнування на території нежитлової забудови. Інформація про постраждалих уточнюється.

У Дарницькому районі-пошкодження житлового будинку. Попередньо, без постраждалих і загоряння, розповіли в КМВА.

Крім того, повідомляється, що орієнтовно три людини під завалами пошкодженого уламками ракети складського приміщення в Шевченківському районі. Трьох людей дістали. Пошуково-рятувальна операція триває.

На даний момент відомо про сім постраждалих.

Наслідки ракетного удару РФ по Києву станом на 9:00

У Подільському районі горить склад площі орієнтовно 3000 м2. Багато поранених кількість уточнюється. Здійснюється пошук постраждалих.

У Святошинському районі зафіксовано спалах житлового безлюдного багатоповерхового будинку. На іншій локації є спалах трьох припаркованих автомобілів. Обидві пожежі ліквідовано. Виявлено одного постраждалого.

У Шевченківському районі попередньо є пошкодження житлового будинку. Займання на території гаражів ліквідовано. Також зафіксовано пожежу на території складських приміщень та нежитлову забудову. Попередньо виявлено шістьох постраждалих.

У Дарницькому районі є пошкодження жилого будинку. Попередньо, без постраждалих та займання.

У Дарницькому районі на території приватного сектору зафіксовано пошкодження будинку. Без запалення. Інформація про постраждалих з'ясовується.

Оновлено 9:19. В Шевченківському районі також виявлено загорання в недобудованому бізнес-центрі. Інформація щодо потерпілих з`ясовується.

Оновлено 9:44. За попередніми даними, у столиці вже 17 постраждалих. Інформація уточнюється та оновлюється.

Оновлено 9:52. Стало відомо, що внаслідок атаки російських окупантів по столиці загинула людина.

Як зазначив міський голова Києва Віталій Кличко у Telegram, тіло одного загиблого дістали з-під завалів складського приміщення в Шевченківському районі столиці.

"Пошуково-рятувальна операція триває. До цього рятувальники звільнили з-під завалів трьох постраждалих. Їх госпіталізували медики", - додав мер.

При цьому відновлено рух поїздів усіма лініями метро. Станція "Лук'янівська" також уже працює в режимі перевезень. Київський метрополітен працює у звичайному режимі.

Оновлено 10:06. Міський голова Києва Віталій Кличко у Telegram поінформував, що внаслідок влучання ворожої ракети в дах будівлі недобудованого бізнес-центру в Шевченківському районі частково зруйновані верхні поверхи (з 10 по 8 поверхи).

За його словами, сталися поодинокі загоряння на даху, екстрені служби працюють на місці.

"А з-під завалів складського приміщення в Шевченківському районі рятувальники звільнили ще одну потерпілу", - заявив мер.

Крім того, в КМВА повідомили, що виявлено двох загиблих та 18 поранених.

Оновлено 10:35. В КМВА уточнили, що після ракетного удару по Києву в Подільському район, де виникло загоряння складу на площі приблизно 3000 м.2. проводиться пошук потерпілих.

"Попередньо під завалами перебуває 10 осіб. Працюють рятувальники", - заявили в міській владі.

Оновлено 10:49. Згодом в КМВА уточнили інформацію про наслідки ракетного удару по столиці та зазначили, що виявлено одного загиблого, а не двох, як раніше повідомлялося.

"Після опрацювання оперативних зведень змінилися дані щодо потерпілих. На цю хвилину виявлено одного, а не двох загиблих. 21-ну особу поранено", - йдеться у повідомленні військової адміністрації столиці.

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